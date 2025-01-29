روبيو يؤكد لمصر الحاجة للتعاون لمنع حماس من حكم غزة مجددا

قالت وزارة الخارجية بعد المكالمة التي جرت الثلاثاء "لقد أكد روبيو أيضا أهمية محاسبة حماس". أضاف البيان "أكد الوزير أهمية التعاون الوثيق لتعزيز التخطيط لما بعد الصراع، لضمان عدم تمكن حماس من حكم غزة أو تهديد إسرائيل مرة أخرى".

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير ماركو روبيو، أبلغ نظيره المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي أنه من المهم ضمان عدم قدرة حركة حماس على حكم غزة مرة أخرى، وذلك بعد أن اقترح الرئيس دونالد ترامب أن تستقبل مصر والأردن المزيد من الفلسطينيين.

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وطرح ترامب خطة لتطهير غزة، حيث قتلت الحرب التي شنتها إسرائيل عشرات الآلاف، وتسببت في أزمة إنسانية، في تصريحات عكست مخاوف الفلسطينيين القديمة من طردهم من منازلهم.

لم يتم ذكر اقتراح ترامب في بيان وزارة الخارجية الأميركية الصادر، الثلاثاء، بعد المكالمة بين روبيو ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.

ورفضت الأردن ومصر في مطلع الأسبوع تصريحات ترامب بأنه يجب عليهما استقبال فلسطينيين من سكان غزة. وعندما سئل عما إذا كان هذا حلا مؤقتا أم طويل الأمد، قال ترامب “يمكن أن يكون أيا منهما”.

وقالت وزارة الخارجية بعد المكالمة التي جرت الثلاثاء "لقد أكد روبيو أيضا أهمية محاسبة حماس".

وأضاف البيان "أكد الوزير أهمية التعاون الوثيق لتعزيز التخطيط لما بعد الصراع، لضمان عدم تمكن حماس من حكم غزة أو تهديد إسرائيل مرة أخرى".

وهذا الاتصال هو الثاني بين عبد العاطي وروبيو منذ تولي الأخير منصبه، إذ بحث الوزيران، الجمعة الماضي، التطورات في قطاع غزة، وملفات الأزمة بالمنطقة.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، تبادل الجانبان خلال الاتصال الأول "الرؤى والتقييمات بشأن المستجدات في قطاع غزة، وسورية، ولبنان، والسودان، وليبيا، والقرن الأفريقي، وأمن البحر الأحمر وحرية الملاحة، وقضية السد الإثيوبي، وأمن مصر المائي".

واتفق الطرفان على "أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين بهدف خفض التصعيد في المنطقة وإحلال السلام والاستقرار".