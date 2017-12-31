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إدلب: مقتل 9 مدنيين في غارات للنظام

تاريخ النشر: 31/12/2017 - 18:32

إدلب: مقتل 9 مدنيين في غارات للنظام
إدلب (الأناضول)
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير : محمود مجادلة

قُتل 9 مدنيين سوريين، اليوم الأحد، في غارات شنتها مقاتلات تابعة للنظام السوري، على قرى وبلدات بمحافظة إدلب شمالي البلاد، حسبما أعلن مصدر محلي.

وقال مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب، مصطفى حاج يوسف، إن مقاتلات ومروحيات النظام السوري، شنت غارات جوية على قرى الثمانية، وكفر سجنة، ومعرة حرمة، والخوين، جنوبي المحافظة.

كما شنت مقاتلات ومروحيات النظام غارات أخرى على قرى أم الميال، والشاكوزية، والرهجان شمالي محافظة حماة (وسط).

وأكد يوسف، أن الغارات أسفرت عن مقتل 7 مدنيين في كفر سجنة، ومدنييْن اثنيْن في قرية معرة حرمة، فضلا عن إصابة عدد كبير (لم يحدد).

وأضاف أن فرق الدفاع المدني تواصل عمليات إسعاف المصابين، دون ذكر تفاصيل أخرى عن حصيلة ضحايا الغارات في حماة.

يشار أن إدلب هي أحد مناطق خفض التوتر، التي تم التوصل إليها في مباحثات أستانا، في وقت سابق من العام الجاري، بضمانة من روسيا وإيران وتركيا.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#سورية
#إدلب
#مقاتلات
#مروحيات
#غارات

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