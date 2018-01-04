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سورية: مقتل 23 مدنيا في الغوطة الشرقية في غارات روسية

تاريخ النشر: 04/01/2018 - 05:28

سورية: مقتل 23 مدنيا في الغوطة الشرقية في غارات روسية
من الأرشيف
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

قتل 23 مدنيا في منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، يوم أمس الأربعاء، غالبيتهم في غارات روسية استهدفت بلدة مسرابا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "قتل 18 مدنيا الأربعاء جراء غارات روسية استهدفت بلدة مسرابا في الغوطة الشرقية، فيما قتل الخمسة الآخرون جراء قصف لقوات النظام السوري على بلدتين مجاورتين".

ومن بين القتلى وفق المرصد، ثلاثة أطفال و11 امراة بالإضافة إلى مسعف من الدفاع المدني السوري، الناشط في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة.

واستهدفت الغارات الروسية وفق المرصد "ستة أبنية سكنية في بلدة مسرابا" التي يسيطر عليها "جيش الإسلام"، الفصيل المعارض الأكثر نفوذا في الغوطة الشرقية.

وبحسب عبد الرحمن فإن "مقرات جيش الإسلام تتركز على أطراف البلدة، لا في داخلها".

وكانت قد صعّدت قوات النظام وحلفاؤها في الأيام الأخيرة قصفهم على مدن وبلدات عدة في الغوطة الشرقية، إثر شن جبهة تحرير الشام وفصائل إسلامية عدة هجوما على مواقع تحت سيطرة قوات النظام على أطراف مدينة حرستا.

وتحاصر قوات النظام الغوطة الشرقية بشكل محكم منذ العام 2013، ما تسبّب بنقص خطير في المواد الغذائية والأدوية في المنطقة التي يقطنها نحو 400 ألف شخص.

وتم إجلاء 29 مريضا بحالة حرجة من المنطقة على دفعات، الأسبوع الماضي، مقابل إفراج الفصائل المقاتلة عن عدد مماثل من الأسرى كانوا محتجزين لديها، بموجب اتفاق مع قوات النظام.

ويأتي تصعيد القصف على الغوطة الشرقية على الرغم من كونها إحدى مناطق اتفاق خفض التوتر الذي تم التوصل اليه في أيار/مايو في أستانا برعاية روسيا وإيران، حليفتي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#سورية
#الغوطة الشرقية
#دمشق
#المرصد السوري لحقوق الإنسان
#جيش الإسلام
#جبهة تحرير الشام

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