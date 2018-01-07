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"6243 برميلا متفجرا ألقاها النظام خلال 2017"

تاريخ النشر: 07/01/2018 - 22:02

"6243 برميلا متفجرا ألقاها النظام خلال 2017"
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : نواف رضوان

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إنّ النظام السوري، ألقى 6243 برميلا متفجرًا خلال عام 2017، في هجمات على المناطق السكنية في البلاد.

جاء ذلك في تقرير نشرته الشبكة عبر موقعها الإلكتروني، بشأن حصيلة البراميل المتفجرة التي ألقتها قوات النظام السوري، العام الماضي، على مناطق المعارضة.

وأشار التقرير، إلى مقتل 130 مدنيًا، بينهم 55 طفلًا و32 امرأة، جراء إلقاء 6243 برميلًا متفجرًا.

وأوضح أن البراميل المتفجرة، استهدفت خلال الفترة المذكورة، 22 نقطة سكنية، بينها 7 مساجد و5 مراكز طبية في مناطق مختلفة من البلاد.

وبحسب التقرير ذاته، فإن مروحيات النظام السوري ألقت 312 برميلا متفجرا على مناطق سيطرة المعارضة، خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي لوحده.

وشدّد التقرير، على أن النظام يرتكب جرائم ضد الإنسانية عبر الاستخدام الممنهج للبراميل المتفجرة ضد المناطق السكنية.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#سورية
#براميل متفجرة

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