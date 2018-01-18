نظام الأسد يحذر تركيا من هجوم عفرين

حذر النظام السوري، اليوم الخميس، تركيا من شن عملية عسكرية في منطقة عفرين بشمال غرب البلاد، وقال نظام الرئيس بشار الأسد، إن الدفاعات الجوية السورية مستعدة للتصدي لمثل هذا الهجوم.

وقال نائب وزير الخارجية فيصل المقداد في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية” نحذر القيادة التركية أنه في حال المبادرة إلى بدء أعمال قتالية في منطقة عفرين فإن ذلك سيعتبر عملا عدوانيا من قبل الجيش التركي“.

وصباح اليوم، قالت تركيا إن على روسيا ألا تعارض عملية أنقرة في عفرين بسوريا وإنها ستنسق مع موسكو بشأن وضع المراقبين الروس هناك.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لشبكة (سي.إن.إن ترك) أيضا إن تركيا ستنسق مع روسيا وإيران بشأن عملية جوية في عفرين.

وقالت تركيا إنها ستتدخل في منطقتي عفرين ومنبج في سوريا للتصدي لخطر فصيل كردي مضيفة أن ارتيابها من الولايات المتحدة قائم.

وأثار دعم واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية غضب تركيا ولا سيما بعد أن قال التحالف بقيادة واشنطن إنه سيساعد في تشكيل قوة حدودية جديدة قوامها 30 ألفا بينهم أفراد من وحدات حماية الشعب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إنه التقى بوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، لتوضيح المسألة التي” أسيء طرحها“.