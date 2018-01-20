15 لاجئا سوريا تجمدوا حتى الموت بثلوج لبنان

ارتفع عدد الجثث التي عثر عليها في منطقة قرب الحدود اللبنانية مع سورية، اليوم السبت، إلى 15 جثة، تعود للاجئين سوريين تجمدوا حتى الموت عبر طرق التهريب، بسبب العاصفة الثلجية والرياح العاتية، بحسب وكالة الأناضول.

وذكرت الوكالة، في وقت سابق اليوم، أن عدد الضحايا وصل إلى 12 قتيلاً لنازحين سوريين وجدتهم القوى الأمنية والدفاع المدني وسط الثلوج في مناطق حدودية في لبنان، لكنها ما لبثت أن أعلنت ارتفاع العدد إلى 15 جثة.

ونقلت "تنسيقية اللاجئين السوريين في لبنان" عبر "فيسبوك" أن عدد جثث اللاجئين السوريين التي عثر عليها الدفاع المدني على طريق للتهريب في منطقة المصنع، ارتفع إلى 13 شخصاً بينهم أطفال ونساء.

كما وأعلن الدفاع المدني اللبناني، أن عدد ضحايا اللاجئين السوريين الذين قضوا جراء عاصفة ثلجية ضربت شرقي لبنان، وصل 15 بينهم 3 أطفال.

وأفادت مصادر في الدفاع المدني للأناضول، أن حصيلة الضحايا ارتفعت من 9 عثر عليهم أمس الجمعة إلى 15.

وأوضح أنهم لقوا مصرعهم في منطقة "الصويري المصنع" على الحدود اللبنانية السورية أثناء عبورهم إلى الجانب اللبناني، فيما عثر على 3 أحياء نقلوا إلى مستشفى "الأطباء" بمنطقة البقاع.

وأمس الجمعة، أعلن الجيش اللبناني العثور على جثث 9 لاجئين سوريين لقوا مصرعهم في العاصفة.

وأدت الرياح القوية والثلوج الكثيفة إلى تدمير العشرات من خيام اللاجئين السوريين في المناطق الحدودية مع سوريا، بالبقاع.

ووفق المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان بلغ 997 ألف لاجئ، حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، مع وجود أعداد من غير المسجلين لديها.

ويطالب لبنان المجتمع الدولي بتقديم الدعم للمساعدة في إغاثة السوريين الذين فروا جراء الحرب المستمرة في بلادهم منذ عام 2011.