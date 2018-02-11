المرصد السوري: مقتل 6 جراء القصف الإسرائيلي

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأحد، مقتل 6 على الأقل من المسلحين الموالين للنظام من جنسيات سورية وغير سورية بينهم عناصر من قوات النظام، وإصابة آخرين، في الضربات التي نفذتها الطائرات الإسرائيلية على عدة مناطق سورية، أمس السبت.

وأشار المرصد إلى أن الغارات الإسرائيلية "جاءت بثلاث جولات متتالية بدأت فجر أمس السبت، واستهدفت كل من المنطقة الواصلة بين أطراف مطار التيفور العسكرية إلى منطقة البيارات بريف حمص الشرقي، ومنطقة الديماس في ريف دمشق الشمالي الغربي، والحدود الإدارية بين درعا وريف دمشق".

وقال إنه رصد سلسلة استهدافات طالت مناطق في ضواحي العاصمة (دمشق) وريفها، وأشار إلى أن "الطائرات الإسرائيلية استهدفت أطراف مطار التيفور إلى منطقة البيارات في بادية حمص، حيث يتواجد في المنطقة المستهدفة قوات إيرانية وحزب الله اللبناني وقوات النظام السوري، وأسفر الاستهداف عن جرحى في صفوف قوات النظام وحلفائها وسط معلومات عن مقتل بعضهم متأثرين بجراحهم".

وتابع أنه "عقبتها جولة جديدة من عمليات الاستهداف الإسرائيلي والتي طالت مناطق في الضواحي الجنوبية الغربية للعاصمة بالقرب من الحدود الإدارية مع المحافظات الجنوبية السورية، وتلاها استهداف مناطق تتواجد فيها مواقع لقوات النظام وحلفائها في منطقة الديماس على طريق دمشق بيروت، بالقرب من الحدود السورية اللبنانية.

وأكد المرصد أن القصف الإسرائيلي "ترافق مع أصوات انفجارات ناجمة عن قصف من قبل الدفاعات الجوية التابعة للنظام، فيما شوهدت طائرات إسرائيلية تحلق في الأجواء السورية عقب الاستهدافات الثلاث".