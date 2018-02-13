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مقتل متعاقدين عسكريين روس في سورية في غارة أميركية

تاريخ النشر: 13/02/2018 - 14:16

مقتل متعاقدين عسكريين روس في سورية في غارة أميركية
صورة توضيحية
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

ذكرت وسائل إعلام إخبارية روسية أن عددا من المتعاقدين العسكريين الروس قتلوا إثر غارة أميركية في سورية.

وامتنع المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، عن التعليق قائلا إنه يتعين التحقق من التقارير.

وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن المتعاقدين الروس الخاصين كانوا جزءا من القوات الموالية للحكومة التي زحفت على حقول النفط في محافظة دير الزور شرقا، واستهدفتها الولايات المتحدة.

وكان الجيش الأميركي قد أعلن، الأسبوع الماضي، أنه شن غارات جوية على القوات السورية المدعومة من الحكومة بعد أن بدأ نحو 500 مقاتل فيما يبدو أنه هجوم منسق على قوات المعارضة السورية التي يرافقها مستشارون أميركيون في محافظة دير الزور.

وادعى أن الغارات التي أدت إلى مقتل حوالي 100 مقاتل كانت دفاعا عن النفس.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها لم تشارك في العملية.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#روسيا
#سورية
#دير الزور
#ديمتري بيسكوف

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