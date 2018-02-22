فض اجتماع مجلس الأمن حول الغوطة: احتمال التصويت غدًا

فض اجتماع مجلس الأمن حول الغوطة الشرقية، اليوم الخميس، دون التصويت على قرار بفرض هدنة لفترة من الزمن، في حين قال مندوب السويد، أولوف سكوغ، للصحافيين إن التصويت قد يجري يوم غد الجمعة.

وقال المندوب السويدي، "ربما يجري التصويت على مشروع القرار الخاص بالهدنة الإنسانية، غدا الجمعة".

ولم يتمكن أعضاء مجلس الأمن الدولي من التصويت خلال جلستهم، التي امتدت لأكثر من ساعتين، على مشروع القرار المتعلق بفرض هدنة إنسانية لمدة شهر واحد، في جميع أنحاء سورية بهدف إرسال المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وبعد جلسة استغرقت أعمالها أكثر من ساعتين، أعلن رئيس المجلس، السفير الكويتي منصور العتيبي، فض الجلسة دون التصويت على مشروع القرار الذي أعدته بلاده (باعتبارها العضو العربي الوحيد ورئيس أعمال المجلس في شباط/ فبراير الجاري) بالتنسيق مع السويد (عضو بالمجلس).

وشهدت الجلسة في الـ15 دقيقة الأخيرة، سجالا حادا بين رئيس المجلس من ناحية، والمندوبين الروسي والسوري لدى الأمم المتحدة من ناحية أخرى، عندما طلب رئيس مجلس الأمن، من مندوب النظام السوري، بشار الجعفري، عدم الاسترسال في إفادته.

وطلب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة السفير فاسيلي نيبيزيا، من رئاسة المجلس تفسيرا لهذا الطلب، فيما قال مندوب النظام السوري إنه يتحدث في جلسة تم الدعوة إليها لمناقشة قضية متعلقة بالدرجة الأولى ببلاده.

وخلال الجلسة، أوضح المندوب الروسي، أنه "لا يوجد اتفاق على مشروع القرار المطروح، وأن الدولتين الراعيتين له (بقصد الكويت والسويد) تدركان ذلك".

وتجاوز عدد القتلى المدنيين جراء القصف العنيف للنظام السوري على الغوطة الشرقية، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، 302 قتيلًا.