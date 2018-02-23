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مقتل 9 مدنيين بغارات للنظام على الغوطة قبل تصويت مجلس الأمن

تاريخ النشر: 23/02/2018 - 15:47

مقتل 9 مدنيين بغارات للنظام على الغوطة قبل تصويت مجلس الأمن
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

استهدفت قوات النظام السوري، اليوم الجمعة، ولليوم السادس على التوالي، الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل تسعة مدنيين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن "الغارات والقذائف المدفعية مستمرة باستهداف مناطق عدة في الغوطة الشرقية".

وأسفر القصف، اليوم الجمعة، عن مقتل تسعة مدنيين، وإصابة أكثر من 25 آخرين بجروح. وسجلت دوما، أبرز مدن الغوطة الشرقية، الحصيلة الأكبر إذ قتل فيها خمسة مدنيين، بينهم طفلان.

وتشارك طائرات حربية روسية في القصف الجوي، وفق المرصد.

ومنذ بدء التصعيد العسكري على الغوطة، يوم الأحد الماضي، وثق المرصد السوري مقتل 426 مدنيًا بينهم 96 طفلاً.

ومن المفترض أن يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على مشروع قرار ينص على وقف لإطلاق النار في سورية لمدة شهر، بعد أن فشل الخميس في الاتفاق على صيغة مشروع القرار، واقترحت روسيا إجراء تعديلات عليه.

وتتضمن الصيغة الأخيرة لهجة مخففة لأحد البنود الرئيسية، إذ ينص على أن المجلس "يطالب" بوقف لإطلاق النار بدلا من "يقرر"، كما أن الهدنة لا تطبق على "أشخاص وجماعات وتعهدات وكيانات مرتبطة" بتنظيمي القاعدة و"الدولة الإسلامية" (داعش). وكانت صيغة سابقة تتحدث عن التنظيمين فقط.

وبرغم التعديلات، لم يتضح بعد ما إذا كانت روسيا ستدعم الجمعة مشروع القرار.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#سورية
#الغوطة

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