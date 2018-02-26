روسيا تعلن عن هدنة يومية في الغوطة لـ5 ساعات

قالت وكالات أنباء روسية، اليوم الإثنين، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر بإعلان "هدنة إنسانية" يومية، اعتبارا من الثلاثاء في الغوطة الشرقية بسورية، آخر معاقل فصائل المعارضة قرب دمشق، والمستهدفة بغارات يشنها النظام السوري.

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، كما نقلت عنه الوكالات الروسية "بأمر من الرئيس الروسي وبهدف تجنب الخسائر في صفوف المدنيين في الغوطة الشرقية، سيتم إعلان هدنة إنسانية يومية اعتبارا من 27 شباط/فبراير من الساعة 09:00 حتى الساعة 14:00".

وأضاف شويغو أن "ممرات إنسانية" ستقام لإفساح المجال أمام إجلاء المدنيين، مشيرا إلى أن تفاصيلها جاهزة وستعلن في وقت قريب جدا.

ويأتي موقف بوتين بعدما اعتمد مجلس الأمن، مساء السبت، قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار لمدة شهر في سورية فيما قتل نحو 550 مدنيا خلال ثمانية أيام من الضربات التي يشنها النظام السوري على الغوطة الشرقية.

وهذا النص تطلب أكثر من 15 يوما من المفاوضات للحصول على موافقة روسيا، حليفة نظام الرئيس بشار الأسد.

وتواصل القصف المدفعي والغارات على الغوطة الشرقية اليوم، الإثنين، ما أسفرعن 17 قتيلا مدنيا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

يشار إلى أن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قد اتهم اليوم، الإثنين، فصائل المعارضة في الغوطة الشرقية "باحتجاز السكان المحليين رهائن" واصفا الوضع في تلك المنطقة بأنه "متوتر جدا".