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قافلة مساعدات لـ180 ألفا قد تدخل الغوطة الأحد المُقبل

تاريخ النشر: 02/03/2018 - 14:26

قافلة مساعدات لـ180 ألفا قد تدخل الغوطة الأحد المُقبل
أرشيفية (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

أوضح مدير منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" بالشرق الأوسط، اليوم الجمعة، أن الحكومة السورية قد تسمح بدخول قافلة مساعدات لنحو 180 ألف شخص في بلدة دوما بالغوطة الشرقية المحاصرة بسورية يوم الأحد المُقبل.

وذكر مدير يونيسف بالشرق الأوسط خيرت كابالاري في مؤتمر صحفي في جنيف، أنه لا توجد مؤشرات على الاتفاق على دخول قوافل أخرى لتقديم المساعدة لباقي سكان الغوطة البالغ عددهم 400 ألف، أو بشأن إجلاء نحو 1000 ممن يحتاجون لمساعدة طبية عاجلة.

وطلبت بريطانيا رسميًا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس، عقد اجتماع عاجل خلال أيام لبحث الوضع المتدهور في الغوطة الشرقية بسورية.

وأعلن الصليب الأحمر الدولي، يوم الثلاثاء الماضي، أنّه يستحيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية، خلال فترة "الهدنة الإنسانية" التي أعلنتها روسيا لخمس ساعات، للالتفاف على قرار مجلس الأمن الأخير، والذي نصّ على هدنة في سورية لمدة 30 يوما.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الغوطة
#سورية
#المساعدات
#يونيسيف
#بريطانيا

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