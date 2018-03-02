واشنطن تدعو لتشكيل لجنة أممية للتحقيق بهجمات كيميائية بسورية

طلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن الدولي تشكيل لجنة جديدة للتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في سورية بعد تقارير عن تعرض منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق لهجمات بغاز الكلور، بحسب مشروع قرار اطلعت عليه وكالة "فرانس برس" يوم أمس، الخميس.

واجتمع دبلوماسيون في الأمم المتحدة الخميس للتباحث في مشروع القرار الأميركي الذي قدمته البعثة الأميركية الأربعاء بعيد أيام على إعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان وطبيب أن طفلا توفي و13 شخصا، على الأقل، واجهوا صعوبات في التنفس في بلدة في الغوطة الشرقية بعدما تعرضت إلى قصف من قوات النظام السوري.

ويدعو مشروع القرار الأميركي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية تحت اسم "آلية التحقيق الأممية المستقلة" (يونيمي) تكون مدة تفويضها سنة واحدة ومهمتها "تحديد المسؤولين عن شن هجمات بالسلاح الكيميائي في سورية".

ولكن دبلوماسيا في المنظمة الدولية أكد أنه من المستبعد كثيرا أن توافق روسيا على مشروع القرار الأميركي أو تسمح بتمريره.

يشار إلى أن روسيا كانت قد استخدمت، قبل ثلاثة أشهر، حق النقض لمنع التجديد لفريق تحقيق تابع للأمم المتحدة حول الهجمات الكيميائية في سورية، في فيتو أطلق رصاصة الرحمة على هذا التحقيق.

وكان موسكو وصفت، الإثنين، التقارير التي تحدثت عن هجوم كيميائي استهدف الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة بأنها "روايات زائفة".

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف "هناك روايات زائفة في وسائل الإعلام تتحدث عن استخدام غاز الكلور بالأمس في الغوطة الشرقية، نقلا عن شخص مجهول يقيم في الولايات المتحدة".