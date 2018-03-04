  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار سورية

نزوح للمدنيين مع توغل قوات النظام بالغوطة الشرقية

تاريخ النشر: 04/03/2018 - 15:45

نزوح للمدنيين مع توغل قوات النظام بالغوطة الشرقية
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان وشاهد، اليوم الأحد، أن المئات يفرون من منطقة الغوطة الشرقية مع تقدم القوات التابعة لنظام بشار الأسد في الجيب المحاصر، فيما تواصل قوات النظام هجوما للسيطرة على آخر معقل كبير للمعارضة قرب العاصمة.

وتقتحم القوات النظامية المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة من جهة الشرق في مسعى واضح لفصلها إلى قسمين، وهو أسلوب هجومي استخدمته دمشق وحلفاؤها مرارا في الحرب التي أوشكت على دخول عامها الثامن.

وقال تلفزيون أورينت، الذي يدعم معارضي نظام الرئيس بشار الأسد، إن تقدم القوات الموالية للحكومة تسبب في حركة نزوح واسعة. وأفاد الشاهد بأن الآلاف يسعون للاحتماء في مناطق بوسط الغوطة الشرقية.

وقدر المرصد الذي يراقب الحرب من مقره في بريطانيا أن ما بين 300 و400 أسرة فرت، مضيفا أن القصف الحكومي تركز على بلدة مسرابا.

وتشن دمشق، التي تتلقى دعما من روسيا وإيران، أحد أكثر هجماتها دموية في الغوطة الشرقية وذلك منذ نشوب الصراع إذ سقط مئات القتلى في قصف جوي ومدفعي عنيف خلال الأسبوعين الماضيين.

الغوطة: مقتل 718 مدنيا جراء هجمات النظام خلال أسبوعين
بلغ عدد المدنيين الذين قتلوا جراء هجمات النظام السوري على منطقة الغوطة الشرقية منذ 19 شباط/ فبراير الماضي، وحتى الثالث من الشهر الجاري 718 شخصا، بحسب مصادر الدفاع المدني (الخوذ البيضاء).
 

وطالب مجلس الأمن الدولي قبل أسبوع بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ.

ودعت روسيا في المقابل إلى وقف لإطلاق النار مدته خمس ساعات يوميا للسماح بدخول شحنات الإغاثة وإجلاء المدنيين والمصابين. بيد أنه لم يجر تسليم أي مساعدات حتى الآن، ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية الخطة الروسية بأنها”مزحة“.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الجيش الروسي قوله إن المتشددين في الغوطة الشرقية فرضوا حظر تجول في المناطق الخاضعة لسيطرتهم لمنع مغادرة المدنيين من خلال ممر إنساني خلال الهدنة. ونفى مسؤولون في المعارضة بشدة منعهم المدنيين من المغادرة.

وأبلغ مسؤول بالأمم المتحدة في سورية رويترز إن قافلة إغاثة لن تدخل الغوطة الشرقية يوم الأحد كما كان مقررا.

وكان من المقرر أن تتجه القافلة التي تضم نحو 40 شاحنة إلى بلدة دوما في الجيب الذي تحاصره القوات الحكومية قرب دمشق، حيث تقول الأمم المتحدة إن نحو 400 ألف شخص يحتاجون للطعام والدواء والمستلزمات الأخرى. ولم تتمكن سوى قافلة صغيرة تقل إمدادات لما يصل إلى 7200 شخص من الدخول إلى الغوطة منذ بداية العام، وكان ذلك في منتصف شباط/فبراير.

وشبه دبلوماسي غربي، تحدث طالبا عدم الكشف عن هويته، الوضع في الغوطة الشرقية بشرق حلب الذي كانت تسيطر عليه المعارضة، حيث لم تسمح القوات الحكومية لقوافل الإغاثة بالدخول في أواخر 2016 قبل أن تسقط المنطقة في يد دمشق. وقال”الأمر مماثل في عدم الموافقة على دخول الإغاثة إلى شرق حلب... كلام كثير ولا عمل“.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#سورية
#الغوطة الشرقية
#نزوح
#نظام الأسد
#المعارضة

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الأمم المتحدة: قصف الغوطة عقاب جماعي "غير مقبول"
الأمم المتحدة: قصف الغوطة عقاب جماعي "غير مقبول"

2018-03-04

العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة الإيرانية المنكوبة
العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة الإيرانية المنكوبة

2018-03-04

الشرطة البريطانية: انفجار في لندن لا صلة له بالإرهاب
الشرطة البريطانية: انفجار في لندن لا صلة له بالإرهاب

2018-03-04

الأكثر قراءة

مناورات إسرائيلية أميركية تحاكي حربا إقليمية

مناورات إسرائيلية أميركية تحاكي حربا إقليمية

2018-03-03
البعنة: طالب يعتدي على مدير الثانوية الشاملة

البعنة: طالب يعتدي على مدير الثانوية الشاملة

2018-03-03
أوهام الحل الدولي

أوهام الحل الدولي

2018-03-03
قانون تجنيد

قانون تجنيد "الحريديم" قد يدفع نحو انتخابات مبكرة للكنيست

2018-03-03
تل السبع: مصاب بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار

تل السبع: مصاب بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار

2018-03-03