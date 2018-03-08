  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار سورية

جلسة مغلقة لمجلس الأمن للضغط على سورية وروسيا

تاريخ النشر: 08/03/2018 - 05:42

جلسة مغلقة لمجلس الأمن للضغط على سورية وروسيا
بلدة مسرابا في الغوطة الشرقية (أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

عقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، جلسة مغلقة بناء على طلب من فرنسا وبريطانيا لزيادة الضغوط على روسيا وسورية للالتزام بوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعمليات الإخلاء من الغوطة الشرقية.

وكانت فرنسا وبريطانيا قد طلبتا عقد اجتماع عاجل فيما أرسلت الحكومة السورية المزيد من التعزيزات إلى الغوطة الشرقية، معقل المعارضة، وتواصلت الغارات الجوية الكثيفة.

وصرح السفير الهولندي إلى المجلس، كاريل فان أوستيروم، الذي يتولى رئاسة المجلس الدولية، للصحافيين بعد الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات، أن أعضاء المجلس "أعربوا عن القلق بشأن الوضع الإنساني، وجددوا دعوتهم إلى تطبيق" قرار وقف إطلاق النار.

واستمع المجلس إلى بيان المبعوث الخاص لسورية، ستافان دي ميستورا عبر الفيديو، حيث عرض المساعدة للتوسط في اتفاق مع روسيا للسماح للمسلحين في الغوطة الشرقية بالمغادرة، بحسب دبلوماسي. وقال الدبلوماسي الذي شارك في الاجتماع إن هناك دعما قويا لعرض المبعوث في المساعدة على التفاوض على خروج المقاتلين في مسعى لوقف العنف.

كما ناقش أعضاء المجلس خطط إدخال قافلة مساعدات جديدة إلى بلدة دوما في الغوطة الشرقية، الخميس، لإكمال عمليات توزيع المساعدات التي توقفت بسبب القصف الإثنين الماضي. ولم يتسن إدخال نحو نصف قافلة المساعدات المؤلفة من 46 شاحنة والتي وافقت عليها الحكومة السورية، ومنعت السلطات السورية دخول جزء من الإمدادات الطبية والصحية من الشاحنات، بحسب الأمم المتحدة.

وكان قد دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إلى دخول قافلة المساعدات بأمان إلى الغوطة الشرقية. وقال سفير السويد، أولوف سكوغ، الذي تفاوض على قرار وقف إطلاق النار مع الكويت قبل الاجتماع للصحافيين "حتى الآن لا نرى سوى أقل المؤشرات من السلطات السورية على تطبيق القرار، ونحن نشعر بخيبة أمل كبيرة لذلك".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مجلس الأمن الدولي
#الغوطة الشرقية
#دوما
#ستافان دي ميستورا
#أنطونيو غوتيريش

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ماكرون: قرار ترامب بشأن القدس كان خطأ حقيقيًا
ماكرون: قرار ترامب بشأن القدس كان خطأ حقيقيًا

2018-03-08

النظام يكثف هجومه على الغوطة: مقتل 28 مدنيًا جراء القصف
النظام يكثف هجومه على الغوطة: مقتل 28 مدنيًا جراء القصف

2018-03-07

الشرطة البريطانية: العميل الروسي تعرّض لمادة كيماوية عصبّية
الشرطة البريطانية: العميل الروسي تعرّض لمادة كيماوية عصبّية

2018-03-07

الأكثر قراءة

مواصلة جوقة التحريض؛ كيش للمواطنين العرب:

مواصلة جوقة التحريض؛ كيش للمواطنين العرب: "قولوا في صلاتكم إن إسرائيل أكبر"

2018-03-07
بن سلمان يلتقي بالإسرائيليين ويضغط عباس لقبول

بن سلمان يلتقي بالإسرائيليين ويضغط عباس لقبول "صفقة القرن"

2018-03-07
نتنياهو: لا نريد الفلسطينيين مواطنين ولكن...

نتنياهو: لا نريد الفلسطينيين مواطنين ولكن...

2018-03-07
الوضع الصحي لعباس يقلق إسرائيل من باب التنسيق الأمني والاستقرار

الوضع الصحي لعباس يقلق إسرائيل من باب التنسيق الأمني والاستقرار

2018-03-07
نتنياهو يفتح النار على الشرطة والمحققين الإسرائيليين: يبتزون ويهددون

نتنياهو يفتح النار على الشرطة والمحققين الإسرائيليين: يبتزون ويهددون

2018-03-07