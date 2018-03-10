سورية؛ إردوغان: القوات التركية تستطيع دخول عفرين في كل لحظة

هدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، يوم أمس الجمعة، بأن القوات التركية تستطيع أن تدخل "في أي لحظة" مدينة عفرين، معقل الفصائل الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، في شمال غربي سورية، بعد قرابة شهرين من هجوم قتل خلاله 42 جنديا تركيا وأكثر من 320 مقاتلا كرديا.

وتعكس هذه التصريحات ثقة أنقرة المتزايدة في أن تنتهي عمليتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في منطقة عفرين بنجاح بعد سبعة أسابيع من القتال.

وقال إردوغان غداة سيطرة القوات التركية على بلدة جنديرس الإستراتيجية على بعد نحو عشرين كيلومترا من المدينة، "هدفنا الآن هو عفرين ... ومنذ الآن باتت عفرين محاصرة. يمكننا دخول عفرين في اي لحظة".

ومع سيطرتها على جنديرس، باتت القوات التركية والفصائل الموالية لها تسيطر على البلدات الخمس الرئيسية في المنطقة.

وقد يشكل احتلال جنديرس منعطفا إذ يمكن للقوات التركية أن تنطلق منها لمهاجمة مدينة عفرين نفسها، معقل الفصائل الكردية التي يعيش فيها آلاف من المدنيين.

في المقابل، وخلافا لما أعلنه إردوغان، الجمعة، فإن وسط عفرين ليس محاصرا بالكامل فالقوات التركية تتقدم ببطء نحوه من كل الاتجاهات باستثناء الجنوب الشرقي الذي لا يزال في أيدي وحدات حماية الشعب الكردية.

وكانت قد بدأت القوات التركية في 20 كانون الثاني/يناير عملية "غصن الزيتون" التي تقول إنها تستهدف المقاتلين الأكراد الذين تصنفهم أنقرة بـ"الارهابيين".

وفيما حاول المسؤولون الأتراك والأميركيون في الأسابيع الماضية خفض التوتر، صعد إردوغان، الجمعة، من مواقفه مجددا مؤكدا أن الهدف المقبل في عملية أنقرة سيكون مدينة منبج في شرق عفرين حيث تنشر واشنطن جنودا.

وذكر الإعلام التركي الرسمي أن التقدم العسكري استمر الجمعة، مشيرا إلى أن القوات التركية متواجدة الآن في مكان غير بعيد عن مشارف عفرين.

كما أفاد أن القوات المتقدمة سيطرت على سد عفرين، الذي يعرف أيضا باسم سد 17 إبريل (نيسان)، والذي يخزن المياه ويوفر بعض الطاقة الكهربائية.

وأوضحت الرسوم البيانية التي نشرها الإعلام الرسمي سعي القوات التركية لمحاصرة عفرين بكماشة من الشمالي الشرقي والجنوب الغربي، إلا أنها لم تحاصرها بشكل كامل بعد.

وقال إردوغان "نحن في عفرين اليوم، وغدا سنتجه إلى منبج. وبعد غد سنصل إلى شرق الفرات للقضاء على الإرهابيين حتى الحدود العراقية".