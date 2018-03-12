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أميركا تدعو لاجتماع بالأردن عقب التوتر جنوب غرب سوريا

تاريخ النشر: 12/03/2018 - 23:49

أميركا تدعو لاجتماع بالأردن عقب التوتر جنوب غرب سوريا
جانب من بلدة حضر في الجنوب السوري (أ.ف.ب.)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير : باسل مغربي

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة دعت إلى عقد اجتماع عاجل في الأردن بسبب قلقها من تقارير أفادت بوقوع هجمات في جنوب غرب سوريا داخل منطقة عدم التصعيد التي جرى التفاوض عليها العام الماضي.

وأوضح المسؤول في بيان أنه إذا صحت هذه التقارير فإن هذا يمثل انتهاكا صريحا من قبل الحكومة السورية لوقف إطلاق النار في جنوب غرب البلاد من شأنه أن يوسع نطاق الصراع.

وجاء في البيان: "نحث كل الأطراف في منطقة عدم التصعيد بجنوب غرب البلاد إلى الامتناع عن القيام بأي تصرفات تعرض وقف إطلاق النار للخطر وتجعل التعاون في المستقبل أكثر صعوبة".

وأضاف البيان: "دعينا إلى اجتماع عاجل في الأردن لمراجعة الوضع في جنوب غرب سوريا وضمان الحفاظ على منطقة عدم التصعيد التي ساعدت أميركا في التفاوض عليها".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أميركا
#الأردن
#الحدود السورية
#الهدنة
#جنوب غرب سورية

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