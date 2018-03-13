سورية: الجيش التركي يطوق عفرين

قال بيان صادر عن الجيش التركي، اليوم الثلاثاء، إن الجيش يفرض منذ يوم أمس، الإثنين، طوقا على مدينة عفرين شمالي سورية، معقل وحدات حماية الشعب الكردية، بعد هجوم شنته أنقرة مع فصائل سورية موالية لها منذ أسابيع.

وجاء في البيان أنه "في إطار العمليات، تم تطويق مدينة عفرين اعتبارا من 12 آذار/مارس 2018"، دون إعطاء إيضاحات.

يذكر أن تركيا وفصائل سورية موالية تشن منذ 20 كانون الثاني/يناير هجوما واسعا ضد منطقة عفرين تقول إنه يستهدف وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من واشنطن والتي تصنفها أنقرة "إرهابية".

وسيطرت القوات التركية على نحو 60 بالمئة من المنطقة، ووصلت السبت إلى مشارف مدينة عفرين.

وكان قد أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين، أن مئات المدنيين شرعوا بالفرار من المدينة، خشية وقوعهم في حصار كامل أو تعرضهم لهجوم بري مع تقدم القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أكد، الجمعة، أن قواته يمكنها "اقتحام" عفرين في أي وقت.