مقتل 10 مدنيين في غارات على الغوطة الشرقية

قتل عشرة مدنيين على الأقل في غارات جوية اليوم، الجمعة، على الغوطة الشرقية قرب دمشق، والتي تتعرض لهجوم عنيف من قوات النظام السوري منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتابع المرصد أن الغارات التي استهدفت بلدة سقبا بعيد منتصف الليل، نفذتها مقاتلات روسية.

وصرح مدير المرصد رامي عبد الرحمن، بأن هناك "محاولة لقوات النظام للتقدم باتجاه سقبا".

وأطلقت قوات النظام السوري بدعم من روسيا في 18 شباط/فبراير هجوما عنيفا على المعقل الأخير لفصائل المعارضة على أبواب دمشق، واستعادت السيطرة على أكثر من 70% من مساحة الغوطة الشرقية.

وتابع عبد الرحمن أن "هناك قصفا جويا روسيا وللنظام على عدة بلدات على الجيب الجنوبي الغربي في الغوطة الشرقية المحاصرة وهو جيب فيلق الرحمن".

وفر نحو 20 ألفا من حمورية في جنوب الغوطة الشرقية وضواحيها بعد أسابيع من القصف المركّز وسنوات من الحصار، وذلك أمام تقدم قوات النظام.

وشهدت حمورية، التي كان النظام استعادها قبلا بشكل تام، هجوما مضادا مساء أمس، لهيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) وفيلق الرحمن.

وتابع عبد الرحمن أن "حمورية استعادها بشكل شبه كامل تحرير الشام وفيلق الرحمن ولكن هناك اشتباكات على أطرافها الشرقية".