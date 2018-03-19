إردوغان: العمليات التركية في سورية ستستمر إلى الشرق

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الإثنين، إن العمليات العسكرية التركية في سورية ستستمر إلى الشرق حتى يجري تطهير بلدات تمتد لمئات الكيلومترات صوب الحدود العراقية من المسلحين.

وفي كلمة بأنقرة بعد يوم من اقتحام القوات التركية ومقاتلي المعارضة المتحالفين معها مدينة عفرين في شمال غربي سورية، قال إردوغان إن تركيا ستستهدف أيضا مناطق حول منبج والقامشلي وعين العرب ورأس العين.

وأضاف أن تركيا ستنفذ هجوما ضد مسلحين أكراد في شمالي العراق إذا لم تطهر بغداد المنطقة منهم.

يشار إلى أن القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها تقوم بعمليات تمشيط، الإثنين، في مدينة عفرين، غداة دخولها إليها.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين، عن قيام قوات عملية "غصن الزيتون" بعمليات "تمشيط داخل أحياء مدينة عفرين في إطار سعيها لتأمين المدينة" التي تمكنت من السيطرة عليها إثر عملية عسكرية استمرت نحو شهرين.

وبعد التقدم الأخير في مدينة عفرين، باتت القوات التركية تسيطر على كامل "إقليم" عفرين الكردي الذي كان يشكل أحد الأقاليم الثلاثة في "روج آفا"، أي غرب كردستان الذي كان الأكراد اعلنوا إقامة إدارة ذاتية فيه.