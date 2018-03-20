سورية: مقتل 15 طفلا وامرأتين في غارة روسية على الغوطة

قتل 15 طفلا وامرأتان في غارة شنتها على الأرجح مقاتلات روسية، واستهدفت مدرسة كانوا يحتمون بها في بلدة عربين بالغوطة الشرقية قرب دمشق، مساء أمس الاثنين، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن الغارة الجوية التي "شنتها على الأرجح مقاتلات روسية" استهدفت "بثلاثة صواريخ المدرسة التي يستخدم الطابق السفلي منها كملجأ للمدنيين".

وأضاف ان "الدفاع المدني يعمل الآن على انتشال الناس من تحت الأنقاض".

يشار إلى أن قوات النظام السوري تشن منذ 18 شباط/فبراير حملة عسكرية على الغوطة الشرقية بدأت بقصف عنيف ترافق لاحقا مع هجوم بري تمكنت خلاله من السيطرة على أكثر من ثمانين في المئة من هذه المنطقة التي تعتبر آخر معقل لمقاتلي المعارضة قرب دمشق.

ومع تقدمها في الغوطة، تمكنت القوات من تقطيع أوصال المنطقة إلى ثلاثة جيوب منفصلة، هي دوما شمالا التي يسيطر عليها فصيل "جيش الإسلام"، وحرستا غربا حيث حركة "أحرار الشام"، وبلدات جنوبية يسيطر عليها فصيل "فيلق الرحمن".

ومنذ بدء الهجوم قتل في الغوطة الشرقية أكثر من 1435 مدنيا، بحسب المرصد.