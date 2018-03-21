سورية: مقتل 13 شخصا غالبيتهم من الأطفال في غارة على إدلب

قال منقذون سوريون ومراقب حرب إن غارة جوية على محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غربي سورية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا، معظمهم من الأطفال.

وقال الدفاع المدني السوري في إدلب إن الغارة أصابت أطفالا كانوا يفرون من مدرستهم في قرية كفر بطيخ بسبب الطائرات التي كانت تحلق فوقهم، ما أسفر عن مقتل 11 منهم. وقال المنقذون إن طائرات روسية تقف وراء الهجوم.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الغارة الجوية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أطفال، مضيفا أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لأن المنقذين لا زالوا يفتشون عن ناجين تحت الركام.

وذكر المرصد أنه لم يتضح على الفور من يقف وراء الغارة الجوية.

يشار إلى أن إدلب هي أكبر منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة في سورية.