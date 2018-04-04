سورية: الأمم المتحدة تدعو للسماح بوصول المساعدات إلى دوما

دعا مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سورية، يان إيجلاند، اليوم الأربعاء، إلى السماح بوصول المساعدات إلى مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

وقال إيجلاند إن ما بين 80 و150 ألف مدني هناك "على شفا الانهيار" بعد سنوات من الحصار والقتال العنيف.

وذكر إيجلاند في إفادة صحفية في جنيف "هناك مفاوضات جارية بين الحكومة السورية وروسيا الاتحادية والجماعة المسلحة داخل دوما، وهي آخر منطقة لا تزال خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة".

وأضاف "لماذا لا نستطيع الوصول إلى سكان دوما اليوم، على سبيل المثال، رغم أننا على وشك التوصل لاتفاق بخصوص دوما. إنهم حقيقة على شفا الانهيار من حيث الاحتياجات".

إلى ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، أن مناطق في بلدة الزربة بريف حلب الجنوبي تعرضت لقصف من قبل قوات النظام بعدة قذائف مدفعية، ما أسفر عن إصابة طفلين اثنين بجراح.

وأضاف المرصد أن انفجارات عنيفة هزت أيضا ريف حماة الجنوبي، تبين أنها ناجمة عن استهداف الطائرات الحربية بغارتين مناطق في قرية القنطرة الواقعة بريف حماة الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.