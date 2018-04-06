سورية: مقتل 27 مدنيا في غارات جوية على دوما

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 27 مدنيا، على الأقل، بينهم 5 أطفال في قصف جوي مكثف لقوات النظام السوري على مدينة دوما.

وأضاف المرصد أن المدينة تعرضت لما لا يقل عن 42 ضربة جوية.

من جانبها أفادت وكالة "سانا" الرسمية أن الطيران السوري شن غارات ردا على "قصف بالقذائف" على "ممر الوافدين وضاحية الأسد السكنية" في حرستا، مشيرة إلى وقوع إصابات بين المدنيين.

ووقعت الغارات غداة تعليق عمليات إخراج المقاتلين من دوما بسبب انقسامات داخلية في صفوف "جيش الإسلام" البالغ عديده نحو عشرة آلاف مقاتل يسيطرون على دوما، إذ يرفض جناحه المتشدد اتفاق الإجلاء.

ودخلت نحو عشرين حافلة استأجرها النظام إلى دوما، لكنها عادت أدراجها وتوقفت مع حافلات أخرى عند أطراف المدينة، وفقا لمراسل لوكالة فرانس برس.

ولم يدل "جيش الإسلام" بأي تعليق علنا على موضوع الاتفاق الذي أعلنه الاعلام الرسمي السوري.

وقد خرج حوالي أربعة آلاف من مقاتليه وأفراد عائلاتهم منذ الإثنين إلى شماي سورية غير أن الفصيل يلزم الصمت حول عمليات الإجلاء.

وقال عبد الرحمن "تمّ تعليق الاتفاق القديم، وهناك مباحثات بين الروس وجيش الإسلام من أجل التوصل إلى تسوية جديدة".