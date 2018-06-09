دوريات عسكرية تركية أميركية مشتركة في منبج السورية

أعلن وزير الدّفاع التركي، نور الدين جانيكلي، أن قوات بلاده والقوات الأميركيّة ستجري معًا دوريات في مدينة منبج، مضيفًا أن خارطة الطريق الخاصة بالمدينة ستطبق خلال أقرب وقت.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها جانيكلي للصحافيّين، عقب اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، أمس، الجمعة.

وعن العمليات العسكرية ضد حزب العمّال الكردستاني شماليّ العراق، أعلن جانيكلي أن قوات بلاده "حيّدت" أكثر من 500 "إرهابي" خلال العمليات الجارية منذ مطلع العام الحالي.

وأضاف أن الجيش التركي يقوم بما يلزم من أجل التطهير التام في العملية ضد الإرهاب شمالي العراق، مؤكدا أنّه سيواصل المهمة حتى النهاية.

وقال جانيكلي إنه أجرى عدة لقاءات ومباحثات ثنائية في مقر الناتو على هامش الاجتماع، أحدها مع نظيره الأميركيّ، جيمس ماتيس، حيث بحثا العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح وزير الدفاع التركي أن اللقاء مع ماتيس كان مهمًّا للغاية وبنّاء ومفصلا وإيجابيا، وخاصّةً فيما يتعلق بخارطة الطريق التركية الأميركيّة بشأن مدينة "منبج" شمالي سورية.

وأكّد أن الجانب الأميركي تقبّل إلى حد كبير ما كانت تركيا تصر عليه بشأن ارتباط قوّات سورية الديمقراطيّة بحزب الله الكردستاني المصنّفين إرهابيّين في تركيا.

وأضاف: "نتيجة هذا التقبّل، ظهرت خارطة الطريق الخاصة بمدينة منبج، ولن يكون هناك أي تأخير أو مماطلة في تنفيذ هذه الخارطة، وفقًا لما هو مخطط له، وقد أكدوا ذلك لنا بشكل صريح خلال اللقاء، وهذا مهم بالنسبة إلينا".

وتابع: "لم يلتزم الجانب الأميركي ببعض التعهدات التي قدمها سابقا بشأن منبج، ونأمل أن يلتزم بالتعهدات الجديدة في إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها بين البلدين".

وأكّد أن النجاح في منبج سيساهم في إحلال السلام والاستقرار وإبعاد "العناصر الإرهابية" من المنطقة.

وأشار الوزير التركيّ إلى أنه تناول مع نظيره الأميركي، أيضًا، مسألة شراء أنقرة أنظمة صواريخ "إس 400" الروسية، والنقاشات المتعلقة بمقاتلات "إف 35" التي تشارك تركيا في تطويرها.

وقال إن هواجس ومخاوف الأميركيّين ناجمة عن امتلاك المنظومة الروسية راداراتٍ قويّةً جدا، واحتمال أن يضر ذلك بعناصر حلف الناتو، بما في ذلك مقاتلات "إف 35"، فضلا عن احتمال نقلها معلومات خاصة بالحلف إلى أماكن أخرى.