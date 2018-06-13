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روسيا وتركيا وإيران تناقش تعديل الدستور السوري الأسبوع المقبل

تاريخ النشر: 13/06/2018 - 19:24

روسيا وتركيا وإيران تناقش تعديل الدستور السوري الأسبوع المقبل
بوتين وإردوغان وروحاني (الأناضول)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: أحمد دراوشة

أعلن المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، اليوم، الأربعاء، عن عقد اجتماع روسي إيراني تركي حول سورية في جنيف، الأسبوع المقبل.

وقال دي ميستورا، في بيان مقتضب، إنه "تم توجيه دعوة إلى مسؤولين إيرانيين وروس وأتراك لعقد مشاورات في جنيف يومي 18 و19 حزيران/يونيو الجاري لبحث تشكيل لجنة دستورية"، مشيرا إلى أنه تم قبول الدعوة.

وذكر المسؤول الأممي أنه ستتم دعوة دول أخرى (لم يسمها) لإجراء مباحثات في هذا الشأن "في الوقت المناسب".

وتعتبر "اللجنة الدستورية" من أبرز مخرجات مؤتمر "سوتشي" الذي استضافته روسيا في كانون ثانٍ/يناير الماضي، التي من المقرر أن تعمل على إعادة صياغة الدستور في سورية.

وتأمل الأمم المتحدة أن تنجح هذه اللجنة في مهمتها، لتحقيق انفراجة على طريق إنهاء الصراع الدموي الدائر في سورية منذ 2011.

وكانت تركيا وروسيا وإيران (الأطراف الضامنة) اتفقت، في أيّار/مايو 2017، على إنشاء "مناطق خفض توتر" بمحافظات حلب (شمال) وحماة (وسط) واللاذقية (شمال غرب)، في إطار المباحثات التي جرت بالعاصمة الكازاخية أستانة.

وتم التوصل إلى اتفاق لإنشاء "منطقة خفض توتر" في إدلب (شمال غرب) في أيلول/سبتمبر الماضي، في إطار الاتفاق ذاته.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#سورية
#آستانة
#تركيا
#روسيا
#إيران

من عرب 48

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