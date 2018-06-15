مشاركة ممثلين عن المعارضة السورية في مشاورات جنيف

أشار ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى إمكانية مشاركة ممثلي المعارضة السورية في مشاورات جنيف يومي 18-19 حزيران الجاري.

وقال المسؤول الروسي إن "ممثلي بعض مجموعات المعارضة السورية أعربوا عن نيتهم الحضور إلى جنيف"، لافتاً إلى أن اللقاء المرتقب سيتناول جملة القضايا المتعلقة بالتسوية في سورية، مشيرا إلى إمكانية عقد اتصالات ثنائية بين مختلف الأطراف أيضا في جنيف.

وأضاف أن المشاركين في اللقاء سيجرون مشاورات مع ستيفان دي ميستورا المبعوث الدولي، الذي ينتظر من المعارضة قوائم بأسماء المرشحين لعضوية اللجنة الدستورية.

وقال "لدينا اليوم فرصة جيدة لأن نلتقي جميعنا في جنيف ونجري مع دي ميستورا مثل هذه المشاورات بمشاركة الدول الثلاث الضامنة لعملية أستانة".

وكان دي ميستورا قد أعلن في وقت سابق أن اجتماعات الأسبوع المقبل تهدف إلى تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ دعوة المعارضة للأمم المتحدة بتسهيل هذا التوجه.