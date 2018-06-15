  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار سورية

مشاركة ممثلين عن المعارضة السورية في مشاورات جنيف

تاريخ النشر: 15/06/2018 - 23:51

مشاركة ممثلين عن المعارضة السورية في مشاورات جنيف
(أ ف ب) توضيحية
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: باسل مغربي

أشار ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى إمكانية مشاركة ممثلي المعارضة السورية في مشاورات جنيف يومي 18-19 حزيران الجاري.

وقال المسؤول الروسي إن "ممثلي بعض مجموعات المعارضة السورية أعربوا عن نيتهم الحضور إلى جنيف"، لافتاً إلى أن اللقاء المرتقب سيتناول جملة القضايا المتعلقة بالتسوية في سورية، مشيرا إلى إمكانية عقد اتصالات ثنائية بين مختلف الأطراف أيضا في جنيف.

وأضاف أن المشاركين في اللقاء سيجرون مشاورات مع ستيفان دي ميستورا المبعوث الدولي، الذي ينتظر من المعارضة قوائم بأسماء المرشحين لعضوية اللجنة الدستورية.

وقال "لدينا اليوم فرصة جيدة لأن نلتقي جميعنا في جنيف ونجري مع دي ميستورا مثل هذه المشاورات بمشاركة الدول الثلاث الضامنة لعملية أستانة".

وكان دي ميستورا قد أعلن في وقت سابق أن اجتماعات الأسبوع المقبل تهدف إلى تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ دعوة المعارضة للأمم المتحدة بتسهيل هذا التوجه.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#بوتين
#محادثات جنيف
#سورية
#المعارضة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

جلسات الدعوى القطرية ضد الإمارات أواخر حُزيران
جلسات الدعوى القطرية ضد الإمارات أواخر حُزيران

2018-06-15

ماكرون: طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع اللاجئين "ليست صحيحة"
ماكرون: طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع اللاجئين "ليست صحيحة"

2018-06-15

الأردن تسحبُ سفيرها من طهران... هل للسعودية دورٌ في ذلك؟
الأردن تسحبُ سفيرها من طهران... هل للسعودية دورٌ في ذلك؟

2018-06-15

الأكثر قراءة

المُباراة الافتتاحية: روسيا تُهين السعودية بخُماسية نظيفة

المُباراة الافتتاحية: روسيا تُهين السعودية بخُماسية نظيفة

2018-06-14
السيسي يطيح بوزير دفاعه ويقيل وزير الداخلية

السيسي يطيح بوزير دفاعه ويقيل وزير الداخلية

2018-06-14
خال المرحوم ثائر خليل: الجثمان سيصل البلاد لغاية الغد

خال المرحوم ثائر خليل: الجثمان سيصل البلاد لغاية الغد

2018-06-14
مقتل قديس: ابنة الضحية وصديقها مشتبهان بارتكاب الجريمة

مقتل قديس: ابنة الضحية وصديقها مشتبهان بارتكاب الجريمة

2018-06-14
الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

2018-06-14