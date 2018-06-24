إعلان الطوارئ وحظر تجوال بالرقة خشية من "داعش"

عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلن جهاز أمني تابع لقوات "سورية الديموقراطية" في مدينة الرقة، اليوم الأحد، فرض حالة طوارئ ومنعاً للتجول لـ48 ساعة خشية من هجمات لتنظيم "داعش" ضد معقله الأبرز السابق في البلاد.

وسيطرت قوات "سورية الديموقراطية"، وهي فصائل كردية وعربية مدعومة أميركيا، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي على مدينة الرقة في شمال سورية، بعد معارك دامت أربعة أشهر مع المسلحين.

وتنتشر قوات "سورية الديموقراطية" في المدينة حالياً بالإضافة إلى عناصر من الشرطة مدربين من قبلها.

واعلنت "قوى الأمن الداخلي في الرقة" في بيان على الموقع الإلكتروني لقوات "سورية الديموقراطية" حصولها على "معلومات تفيد بدخول مجموعات إرهابية تعمل لصالح مرتزقة داعش، إلى مدينة الرقة بصدد تنفيذ هجمات تخل بالأمن والاستقرار العام".

وبناء عليه، أعلنت تلك القوى "حالة الطوارئ وحظرا للتجوال في أرجاء مدينة الرقة ابتداء من الساعة الخامسة من صباح يوم الأحد، ولغاية الخامسة من صباح يوم الثلاثاء، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالأمر "إلى حين إقصاء الخطر والقضاء على الإرهابين".

ومنذ طرده من الرقة، شن تنظيم "داعش" مرات محدودة هجمات ضد قوات "سورية الديموقراطية" في محيط المدينة. وقد تبنى قبل أيام عبر وكالة أعماق التابعة له "تفجير عبوة ناسفة" في آليتين جنوب منطقة التركمان شمال شرق الرقة.

وقتل عنصر في قوات "سورية الديموقراطية" في هجوم آخر للتنظيم المتطرف في 15 حزيران/يونيو عند حاجز شمال مدينة الرقة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما قتل الأحد الماضي خمسة عناصر من الشرطة التابعة لقوات "سورية الديموقراطية" نتيجة استهداف دورية لهم في المدينة، من دون أن تتبين الجهة المسؤولة.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "لم يشن تنظيم داعش هجمات داخل مدينة الرقة منذ طرده منها"، وأعاد إعلان حالة الطوارئ إلى "توتر بين قوات سورية الديموقراطية وإحدى المجموعات المسلحة في المدينة أكثر منه هجمات للتنظيم المتطرف".