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150 ألف نازح إثر قصف النظام وحلفائه للجنوب السوري

تاريخ النشر: 29/06/2018 - 10:48

150 ألف نازح إثر قصف النظام وحلفائه للجنوب السوري
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير: محمود مجادلة

تجمع أكثر من 150 ألف نازح من بلدات ريف درعا جنوبي سورية، قرب الحدود الأردنية، والمناطق الحدوية مع إسرائيل قرب الجولان السوري المحتل.

وقال مسؤول الإعلام في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في درعا، عامر أبازيد، إن "أكثر من 150 ألف هربوا من القصف العنيف للنظام السوري وحلفائه على مدن وبلدات ريف درعا ولجؤوا إلى السهول القريبة من الحدود الأردنية".

وأشار أبازيد، إلى أن "معظم النازحين تجمعوا قرب من الحدود الأردنية في بلدات غصم ونصيب والندى والسهول المحيطة، لعدم تمكن النازحين من العبور إلى الأردن بسبب إغلاق سلطات هذا البلد للحدود".

وأضاف "فيما تجمع عشرات الآلاف من النازحين، في بلدات بريقة والرفيد والسهول على الشريط الحدودي مع الجولان المحتل".

من جانبه، أوضح مراسل الأناضول، أن عشرات النازحين خرجوا في مظاهرة قرب الشريط الحدودي في الجولان. وحمل النازحون، لافتات تطالب بحماية دولية ومناطق آمنة، وتعتبر أن "إغلاق الحدود بوجه النازحين جريمة إنسانية".

ورغم تحذيرات أميركية، تشهد درعا، منذ أكثر من 10 أيام، هجومًا جويًا وبريًا مكثفًا من النظام وحلفائه، حيث تقدمت قوات النظام والمليشيات المدعومة إيرانيًا الموالية لها بريف درعا الشرقي، وسيطرت على بلدتي بصرى الحرير وناحتة.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#ريف درعا
#الجنوب السوري
#الحدود الأردنية
#الجولان السوري المحتل

من عرب 48

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