"رويترز": مفاوضات لإجلاء معارضين من درعا لإدلب

قال مفاوضون من المعارضة السورية، اليوم، السبت، لوكالة "رويترز" إن المعارضة بدأت مفاوضات مع روسيا بشأن اتفاقٍ يتيح للنظام السوري السّيطرة على أجزاء يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في محافظة درعا بجنوب غربيّ البلاد.

وانتزع هجوم لقوّات النظام بجنوب غربيّ سورية، هذا الشهر، السيطرة على أجزاء كثيرة بشرقيّ محافظة درعا من أيدي مقاتلي المعارضة بدعم من قصف روسيّ تقول الأمم المتحدة إنه دفع 160 ألفا إلى النزوح.

وقال مفاوضو المعارضة ومتحدث باسمها إن لجنةً تضم ستة أعضاء من المدنيين والعسكريين، شكّلها مقاتلو المعارضة في الجنوب، عقدت اجتماعا تمهيديا على الحدود الإدارية لمحافظة السويداء المجاورة.

وقال إبراهيم الجبّاوي، الناطق الرسمي باسم غرفة العمليات المركزية، التي أسستها الجماعات الرئيسية التابعة للجيش السوري الحر في جنوب سورية "اللجنة عقدت اجتماعها الأول مع الجانب الرّوسي الذي قدم مطالبه". ومن المتوقع إجراء جولة ثانية من المحادثات، في وقتٍ لاحقٍ اليوم.

وأضاف المتحدث أن الاتفاق الجاري بحثه لا يشمل المناطق الخاضعة للمعارضة في محافظة القنيطرة المجاورة على حدود هضبة الجولان المحتلة.

ويعكف الأردن الذي تفصله الحدود عن محافظة درعا على تسهيل المحادثات بين فصائل المعارضة وروسيا بشأن اتفاق يوقف العنف مقابل استعادة حكم الدولة هناك.