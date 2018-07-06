  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار سورية

آثارٌ لاستخدام الكلور في هجوم دوما السورية

تاريخ النشر: 06/07/2018 - 23:45

آثارٌ لاستخدام الكلور في هجوم دوما السورية
من الأرشيف
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: باسل مغربي

أعلنت بعثة تقصي الحقائق، التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الجمعة، العثور على آثار لاستخدام غاز الكلور، في هجوم تعرضت له مدينة دوما، بالغوطة الشرقية، قرب العاصمة السورية دمشق، في 7 نيسان/ أبريل الماضي.

وقالت المنظمة في بيان، إن تقريرًا مبدئيًا للبعثة، أظهر العثور على آثار للكلور، في عيّنات أُخذت من مكان الهجوم، الذي قُتل فيه 78 شخصًا.

في المقابل، أشار البيان، إلى عدم العثور على آثار لغاز الأعصاب. وأكد استمرار العمل على تقييم نتائج التقرير، والتوصل إلى صيغة نهائية.

ولفتت المنظمة إلى أنها ستعرض التقرير على الدول المعنية وأعضاء مجلس الأمن الدولي.

يُذكرُ أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قد حصلت قبل نحو أسبوعين، على تفويضٍ يحق لها بموجبه تحديدُ المسؤولين عن الهجمات الكيميائية. وفي المؤتمر الطارئ الرابع للدول الأعضاء بالمنظم الذي انعقد بمدينة لاهاي الهولندية، وافقت 82 دولة على مشروع قرار مشترك بين 22 دولة، وبمبادرة بريطانية، يوسّع صلاحيات المنظمة.

وبموجب مشروع القرار الموافَق عليه، تم تفويض المنظمة بتحديد المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية، فضلًا عن صلاحية تحديد استخدام هذه الأسلحة.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#بعثة تقصي الحقائق
#منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
#غاز الكلور
#دوما
#غاز الأعصاب

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الصفدي بعد اتفاق درعا: عودة اللاجئين أولوية
الصفدي بعد اتفاق درعا: عودة اللاجئين أولوية

2018-07-06

أميركا: 325 ألف شخص مُهجَّر جنوب غربي سورية
أميركا: 325 ألف شخص مُهجَّر جنوب غربي سورية

2018-07-06

فرضُ ضرائب روسية على منتجات أميركية
فرضُ ضرائب روسية على منتجات أميركية

2018-07-06

الأكثر قراءة

دعوات لإنقاذ

دعوات لإنقاذ "الخان الأحمر" والاحتلال يواصل مخطط الهدم والتهجير

2018-07-05
فضيحة: عملية الموساد

فضيحة: عملية الموساد "الخاصة" ليست أكثر من شراء في مزاد

2018-07-05
مصادر: ألمانيا تتوسط بين حماس وإسرائيل لصفقة تبادل

مصادر: ألمانيا تتوسط بين حماس وإسرائيل لصفقة تبادل

2018-07-05
6 هزات أرضية خلال أقل من 24 ساعة

6 هزات أرضية خلال أقل من 24 ساعة

2018-07-05
النيابة تستأنف ضد قرار إحالة الشيخ صلاح للحبس المنزلي

النيابة تستأنف ضد قرار إحالة الشيخ صلاح للحبس المنزلي

2018-07-05