ارتفاع عدد النازحين في درعا إلى 234 ألفا

ارتفع عدد النازحين جنوب غربي سورية، إلى أكثر من 234 ألف شخص، وسط استمرار هجمات النظام السوري وحلفائه، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك،خلال مؤتمر صحفي بنيويورك، إن المنظمة الدولية "لا تزال تتلقى تقاريرا تفيد بتواصل الأعمال العدائية في مدينة درعا وكذلك في منطقة حوض اليرموك بمحافظة درعا"، جنوب غربي سورية".

وأشار إلى أن ما يصل إلى 10 آلاف شخص نزحوا مؤخرا إلى منطقتي درعا والقنيطرة بسبب القتال في حوض اليرموك.

وأردف قائلًا "ما زال هناك 234 ألفًا و500 شخص نازحين داخليًا في محافظتي درعا والقنيطرة جنوبي سورية" ويشمل ذلك الغالبية الموجودة في المخيمات بالقنيطرة، إلى جانب ما بين 30 إلى 35 ألف شخص انتقلوا إلى مناطق تغيرت السيطرة عليها مؤخرًا (في سياق القتال الدائر حاليًا هناك مناطق استردها النظام من الجماعات المسلحة‎).

وأشار إلى أن النازحين في حاجة إلى الطعام والمساعدات الطبية والمأوى، محذرا من تقارير تفيد بمنع "داعش" بعض الأشخاص من مغادرة منطقة حوض اليرموك.

وشدد المتحدث الرسمي على أن "الأمم المتحدة دعت جميع الأطراف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أرواح المدنيين، والسماح بحرية التنقل".



وفي إطار حملة أطلقتها الشهر الماضي سيطرت قوات النظام السوري بالتعاون مع ميليشيات موالية لها، ودعم جوي روسي على نحو 70 في المئة من محافظة درعا الجنوبية.



وتدخل مناطق جنوب غربي سوريا، وبينها درعا والقنيطرة والسويداء ضمن منطقة "خفض التصعيد"، التي تم إنشاؤها في تموز 2017، وفق الاتفاق الذي توصلت إليها، آنذاك، روسيا والولايات المتحدة والأردن.