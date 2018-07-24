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سورية: الطيران الحربي يكثف غاراته في الجنوب

تاريخ النشر: 24/07/2018 - 14:55

سورية: الطيران الحربي يكثف غاراته في الجنوب
(أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الطيران الحربي السوري والروسي استهدفا، اليوم الثلاثاء، الجيب الواقع تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في جنوبي سورية بمحاذاة الأردن والجولان المحتل.

يأتي ذلك، غداة مقتل أربعة مدنيين في المنطقة التي يسيطر عليها فصيل "جيش خالد بن الوليد" المبايع لتنظيم داعش في ريف محافظة درعا الجنوبي الغربي، بحسب المصدر ذاته.

وارتفعت بذلك حصيلة القتلى المدنيين في القصف على هذا الجيب إلى 41 مدنيا، بينهم 11 طفلا خلال أقل من أسبوع، ووفقا للمرصد.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "شنت مروحيات قوات النظام والطائرات الحربية الروسية قصفا جنونيا" على هذه المنطقة.

وتزامن القصف، وفق قوله، مع اشتباكات عنيفة شمالي وغربي هذه المنطقة التي تسعى قوات النظام للسيطرة عليها.

وأسفرت الاشتباكات المستمرة منذ الخميس، بحسب المرصد، عن مقتل 43 عنصرا، على الأقل، من قوات النظام و61 مقاتلا في صفوف تنظيم داعش.

 


#تنظيم الدولة الإسلامية
#المرصد السوري لحقوق الإنسان
#جيش خالد بن الوليد

من عرب 48

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