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عشرات القتلى والجرحى بتفجير انتحاري بالسويداء السورية

تاريخ النشر: 25/07/2018 - 08:39

عشرات القتلى والجرحى بتفجير انتحاري بالسويداء السورية
تزامنت التفجيرات مع هجوم عنيف لـ"داعش" (أرشيف)
عرب ٤٨ /ووكالات
تحرير: محمد وتد

أوقعت ثلاثة تفجيرات في مدينة السويداء السورية بالتزامن مع هجوم تنظيم "داعش" على قرى المتونة ودوما وتيما بريف السويداء، عشرات القتلى والجرحى.

وحسب الإحصائيات الأولية، فإن الحديث يدور عن مقتل 32 شخصا جراء التفجيرات، حيث أن أعداد الضحايا مرشحة للارتفاع.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء في حسابها على تليجرام، اليوم الأربعاء، نقلا عن مراسلها إن هجوما انتحاريا في مدينة السويداء السورية أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وذكرت الوكالة أن السلطات قتلت اثنين من المهاجمين الانتحاريين” قبل تفجير نفسيهما“.

وحسب إعلام النظام السوري، فإن عناصر من "داعش" تمكنوا من التسلل إلى مدينة السويداء ونفذوا ثلاثة تفجيرات، الأول قرب السوق والثاني عند دوار المشنقة والثالث استهدف دوار النجمة.

ولقي أحد المواطنين مصرعه بعد أن تمكن من ملاحقة أحد المهاجمين وتصفيته في منطقة المسلخ بالمدينة.

وتزامنت التفجيرات مع هجوم عنيف لـ"داعش" على قرى المتونة ودوما وتيما في ريف السويداء الشرقي والشمالي الشرقي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما تصدى وحدات من جيش النظام المدعومة بالجيش الروسي لمحاولات تسلل عناصر إضافيين من التنظيم إلى هذه القرى.

 


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#السويداء
#ادعش
#تفجيرات
#انتحاري
#النظام السوري

من عرب 48

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