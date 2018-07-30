المرصد: "داعش" خطف 36 امرأة وطفلًا خلال الهجوم على السويداء

اختطف تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) 36 مدنيًا على الأقل من محافظة السويداء في جنوب سورية خلال الهجوم الذي شنه قبل خمسة أيام وأوقع أكثر من 250 قتيلًا، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، إن التنظيم "خطف 36 سيدة وطفل أثناء هجومه الأربعاء، تمكنت أربع سيدات منهم من الفرار في وقت لاحق فيما عثر على جثتي اثنتين أخريين، أحداهما مصابة بطلق ناري في رأسها والأخرى مسنة" رجح أن تكون "توفيت جراء التعب خلال سيرها".

وبالتالي، فإن 30 شخصا لا يزالون محتجزين لدى التنظيم المتطرف.

وأفادت شبكة "السويداء 24" المحلية للأنباء على موقعها الإلكتروني أن جميع المخطوفين من قرية الشبكي في ريف السويداء الشرقي، وهم "20 سيدة تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، إضافة إلى حوالي 16" طفلًا وطفلة.

ونفذ تنظيم "داعش"، الأربعاء الماضي، هجومًا واسعًا تخللته عمليات انتحارية في محافظة السويداء. وبدأ هجومه بتفجير أربعة انتحاريين أحزمتهم الناسفة في المدينة، تزامنًا مع تفجيرات مماثلة استهدفت قرى في ريفها الشرقي قبل أن يشن هجومًا على تلك القرى ويسيطر على عدد منها لوقت محدود.

واندلعت اشتباكات عنيفة مع مسلحين محليين غالبيتهم من المدنيين الذين حملوا السلاح للدفاع عن مناطقهم، وأجبر مقاتلو التنظيم على التراجع إلى نقاط تواجدهم في بادية السويداء عند أطراف المحافظة الشمالية الشرقية.

وأسفر الهجوم، وفق حصيلة للمرصد السوري، عن مقتل أكثر من 250 شخصًا بينهم 139 مدنيًا على الأقل.

ويعد هذا الاعتداء الأكبر على المحافظة التي بقيت إلى حد كبير بمنأى عن النزاع. وتشن قوات النظام بدعم روسي هجومًا عنيفًا منذ الأسبوع الماضي على آخر جيب لتنظيم الدولة الاسلامية في غرب محافظة درعا المحاذية للسويداء.