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حماة: اغتيال عالم سوري في تفجير مفخخة

تاريخ النشر: 05/08/2018 - 06:57

حماة: اغتيال عالم سوري في تفجير مفخخة
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أوردت وسائل إعلام سورية، فجر اليوم، الأحد، أنباء عن مقتل عالم سوري في تفجير استهدف سيارته في إحدى قرى مصياف بريف حماة في وقت متأخر من الليلة الماضية، ورجحت المصادر أن يكون الحادث نتيجة عملية اغتيال مدبرة.

وأشارت المصادر إلى أن التفجير استهدف سيارة مدير البحوث العلمية في حماة (القطاع الرابع)، د. عزيز أسبر الذي لقي حتفه هو وسائقه، فيما أصيب شخص آخر في التفجير.

سورية: عدوان جوي إسرائيلي على موقع عسكري في مصياف
أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن الجيش الإسرائيلي استهدف، مساء اليوم الأحد، موقعا للجيش السوري في منطقة مصياف بريف حماة.
 

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصادر من المدينة أن "الانفجار المذكور نجم عن حادث مروري تعرضت له سيارة محملة بالذخيرة في طريق وعرة شرقي المدينة".

وقالت مصادر إن أسبر شارك في تطوير صواريخ متوسطة وبعيدة المدى وإنه تلقى الأوامر مباشرة من رئيس النظام السوري، بشار الأسد، دون الحاجة إلى وسيط بينهما.

وكانت إسرائيل قد استهدفت في شهر أيلول/ سبتمبر 2017 في غارات عدوانية من الأجواء اللبنانية، مركز البحوث العلمية في منطقة مصياف بريف حماة الغربي، ما أدى إلى مقتل شخصين وخسائر مادية كبيرة.

كما تعرضت منطقة مصياف مساء 22 تموز/ يوليو الماضي، إلى استهداف إسرائيلي طال أحد المباني الصغيرة في موقع تابع لمؤسسة معامل الدفاع.

 


#مصياف
#سورية
#حماة
#اغتيال عالم

من عرب 48

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