  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار سورية

سورية: أسماء الأسد مُصابة بالسّرطان

تاريخ النشر: 08/08/2018 - 16:27

سورية: أسماء الأسد مُصابة بالسّرطان
أرشيفية
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيبت زوجة رئيس النظام السوريّ، أسماء الأسد، بمرض سرطان الثّدي، وبدأت مرحلة العلاج من المرض الذي تم اكتشافه في مرحلة مبكرة.

وأعلن حساب الرئاسة السوري في موقع "تويتر"، الإصابة، مُرفقًا صورة لأسماء وزوجها بشار الأسد، داخل غرفة مستشفى، لم يُحدّد تاريخ التقاطها، مؤكدا أنها "تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا".

وبحسب مغردين سوريين، فإن المستشفى الذي التُقطت فيه الصورة هو "مشفى تشرين العسكري" في العاصمة دمشق، والتي يظهر جزء من اسمها في الصورة.

يُذكرُ أن أسماء فواز الأخرس (42 سنة)، تنحدر من مدينة حمص السورية، ووُلدت في بريطانيا. وتزوجت بشار الأسد في 18 كانون الأول 2000، بعد بضعة أشهر من تولّيه الرئاسة.

 


#أسماء الأسد
#بشار الأسد
#زوجة بشار الأسد
#النظام السوري
#سورية

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أندونيسيا: ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 347
أندونيسيا: ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 347

2018-08-08

سفينة مشبوهة بالتطبيع تختفي عن الرصد الملاحي التونسي
سفينة مشبوهة بالتطبيع تختفي عن الرصد الملاحي التونسي

2018-08-08

هجوم النظام على إدلب سيتسبب بتشريد 700 ألف سوري
هجوم النظام على إدلب سيتسبب بتشريد 700 ألف سوري

2018-08-08

الأكثر قراءة

شهيدان في قصف للاحتلال شمال غزة

شهيدان في قصف للاحتلال شمال غزة

2018-08-07
مسؤول في حماس يتوقع اتفاقا مع إسرائيل برعاية دولية قريبا

مسؤول في حماس يتوقع اتفاقا مع إسرائيل برعاية دولية قريبا

2018-08-07
الحكومة الإسرائيلية: بند الاستيطان بـ

الحكومة الإسرائيلية: بند الاستيطان بـ"قانون القومية" فوق دستوري

2018-08-07
مسؤول استخباراتي:

مسؤول استخباراتي: "الموساد اغتال العالم السوري"

2018-08-07
نتنياهو: الاتحاد الأوروبي سيوقف تمويل مجلس الدفاع عن الحريات

نتنياهو: الاتحاد الأوروبي سيوقف تمويل مجلس الدفاع عن الحريات

2018-08-07