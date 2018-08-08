سورية: أسماء الأسد مُصابة بالسّرطان

أُصيبت زوجة رئيس النظام السوريّ، أسماء الأسد، بمرض سرطان الثّدي، وبدأت مرحلة العلاج من المرض الذي تم اكتشافه في مرحلة مبكرة.

وأعلن حساب الرئاسة السوري في موقع "تويتر"، الإصابة، مُرفقًا صورة لأسماء وزوجها بشار الأسد، داخل غرفة مستشفى، لم يُحدّد تاريخ التقاطها، مؤكدا أنها "تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا".

بقوة وثقة وإيمان.. السيدة #أسماء_الأسد تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا..



من القلب .. رئاسة الجمهورية والفريق العامل فيها يتمنون للسيدة أسماء الشفاء العاجل.. pic.twitter.com/W3vi9h1GUt — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) August 8, 2018

وبحسب مغردين سوريين، فإن المستشفى الذي التُقطت فيه الصورة هو "مشفى تشرين العسكري" في العاصمة دمشق، والتي يظهر جزء من اسمها في الصورة.

يُذكرُ أن أسماء فواز الأخرس (42 سنة)، تنحدر من مدينة حمص السورية، ووُلدت في بريطانيا. وتزوجت بشار الأسد في 18 كانون الأول 2000، بعد بضعة أشهر من تولّيه الرئاسة.