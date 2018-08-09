قوات النظام تقصف إدلب تمهيدا لشن هجوم عليها

عرب ٤٨ / أ ف ب

قامت القوات النظامية، اليوم الخميس، بقصف مواقع للفصائل المقاتلة ولمسلحين في محافظة إدلب الواقعة شمال غرب سورية الشمالية الغربية، بالتزامن مع وصول تعزيزات تمهيدا لبدء هجومها المتوقع عليها، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان رئيس النظام السوري قد أكد في مقابلة مع وسائل إعلام روسية في أواخر تموز/يوليو أن الاولوية الحالية للنظام هي استعادة السيطرة على محافظة إدلب التي تسيطر هيئة تحرير الشام، على نحو ستين في المئة منها بينما تتواجد فصائل مسلحة أخرى في بقية المناطق وتنتشر قوات النظام في ريفها الجنوبي الشرقي.

واستهدف القصف بالمدفعية والصواريخ مناطق حول بلدة جسر الشغور الرئيسية في الجزء الجنوبي الغربي من المحافظة، وفقا للمرصد.

وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن "القصف يأتي تحضيرا لعمل عسكري قد تنفذه قوات النظام"، مشيرا إلى عدم تحقق تقدم بعد.

وأوضح عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن "القصف ترافق مع إرسال قوات النظام تعزيزات عسكرية تتضمن عتادا وجنودا وآليات وذخيرة منذ يوم الثلاثاء".

وستتوزع التعزيزات على ثلاث جبهات في محافظة اللاذقية المجاورة لجسر الشغور غربا، وفي سهل الغاب الذي يقع إلى الجنوب من إدلب بالإضافة إلى مناطق تقع جنوب شرق المحافظة والتي يسيطر عليها النظام.

كما أوردت جريدة الوطن المقربة من النظام، اليوم الخميس: "دك الجيش بصليات كثيفة من نيران مدفعية الثقيلة تجمعات لتنظيم جبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها في ريف حماة الشمالي وسهل الغاب الغربي".

ومنذ اندلاع الحرب، يكرر النظام رغبته باستعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية وتمكنت القوات النظامية بمساعدة حليفتها روسيا من استعادة السيطرة على مناطق واسعة في البلاد عبر عمليات عسكرية أو إثر إبرام اتفاقات "مصالحة".

وشكلت إدلب وجهة لعشرات الآلاف من المقاتلين الذين رفضوا اتفاقات تسوية مع النظام.

وخوفا من إبرام اتفاقات مماثلة مع النظام، أعلنت فصائل معارضة السورية اعتقال العشرات في شمال غرب سورية، قالت إنهم "من دعاة المصالحة" للاشتباه في تعاملهم مع نظام بشار الاسد.

وأعلن المرصد أن الاعتقالات التي جرت طالت نحو مئة شخص خلال هذا الأسبوع.

وتقع محافظة إدلب التي خرجت عن سيطرة النظام في عام 2015 على الحدود التركية، إلا أنها محاطة بالكامل تقريبا بأراضي خاضعة للقوات النظامية.

وتشكل روسيا مع إيران حليفة الأسد، وتركيا الداعمة للمعارضة، الدول الثلاث الضامنة لاتفاق خفض التصعيد الساري في إدلب. وتنتشر قوات تركية بموجب الاتفاق في عشرات نقاط المراقبة في المحافظة.