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النظام السوري يشن عملية عسكرية للسيطرة على "جبل التركمان"

تاريخ النشر: 11/08/2018 - 12:47

النظام السوري يشن عملية عسكرية للسيطرة على "جبل التركمان"
صورة أرشيفيّة لجبل التركمان (غيتي)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: أحمد دراوشة

أطلق النظام السوري وحلفاؤه عملية عسكريّة على منطقة "جبل التركمان" في الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية (شمال)، بغية السيطرة عليه بالكامل.

وذكر مراسل "الأناضول" أن قوات النظام وحلفائه شنت ليلة الجمعة - السبت هجمات مكثفة من محورين على "جبل التركمان" الواقع ضمن مناطق "خفض التوتر"، مشيرًا إلى مواصلة النظام حشد قواته في المنطقة.

ومنذ شهر يسير النظام السوري والمجموعات الأجنبية الإيرانيّة دوريات استكشافية في خطوط الجبهة، ويحشد قوات بغية السيطرة على "جبل التركمان" بشكل تام.

وفي الأشهر الأخيرة من عام 2015، سيطرت قوات النظام بإسناد جوي روسي على 85% من "جبل التركمان"، وأجبر نحو 20 ألفا من سكانه على اللجوء إلى تركيا.

ويقع "جبل التركمان" ضمن مناطق "خفض التصعيد" التي تم التوصل إليها في مباحثات أستانا آذار / مارس من العام الماضي، بين الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران.


#جبل التركمان
#اللاذقية
#النظام السوري

من عرب 48

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