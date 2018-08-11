دمشق: الدفاعات الجوية للنظام تصدت لـ"هدف معادٍ"

قالت وكالة "سانا" الرسميّة في سورية، في ساعة متأخرة من ليل الجمعة-السّبت، إن الدفاعات الجوية للنظام تصدّت "لهدفٍ معاد" اخترق الأجواء غربي العاصمة، دمشق.

ونقلت عن مراسلها قوله إن هناك "أنباء عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لهدف معاد اخترق الأجواء فوق منطقة دير العشائر في ريف دمشق".

ولم تذكر "سانا" أو وسائل الإعلام الأخرى المقرّبة من النظام السوري الجهة التي اخترق الأجواء، أو إن كان الهدف المعادي قصفا صاروخيا أو بطائرات.

وشنّ الاحتلال الإسرائيلي على مدار الأعوام الماضية غاراتٍ عديدة على مواقع في سورية، معظهما عسكريّة، وكان آخرها استهداف مركز البحوث في مدينة حماه، وسط البلاد.

ولا يتبنّى الجيش الإسرائيلي عادةً إلا عددًا محدودًا من عملياته داخل سورية.