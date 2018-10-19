سورية: التحالف بقيادة أميركا يقصف مسجدًا بدير الزّور

قصفت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، مسجد عثمان بن عفّان، ببلدة السوسة، شرقي دير الزور، بسورية، أثناء تأدية المصلين صلاة الجمعة، وفقًا لما أوردته "الأناضول".

ولم تؤكد المصادر التي نقلت عنها " الأناضول" فيما إذا كان القصف قد أسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين من عدمه، إلا أن "العربي الجديد" أكّد مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

ويوم أمس الخميس، قصفت طائرات التحالف، مسجدا آخر في البلدة نفسها بدير الزور، ما أسفر عن مقتل 30 مدنيا بينهم طفلين، بحسب "الأناضول".

ونفّذت قوات التحالف، هجومًا في السوسة قبل يومين، قُتِل على إثره 13 مدنيا.

وفي سياقٍ مُتّصل، أعلنت الرئاستان التركية والفرنسية، أن يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر، سيشهدُ اجتماع قادة فرنسا وألمانيا وتركيا وروسيا في إسطنبول، لمناقشة الحرب في سورية وإيجاد سبل لتجنب كارثة إنسانية في إدلب، وضمان استمرار وقف إطلاق النار، لمنع حدوث نزوح جديد للاجئين وإعطاء قوة دفع جديدة لمحادثات السلام.