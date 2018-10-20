سورية: مقتل 32 مدنيا في غارات للتحالف الدولي

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، إن 32 مدنيا قتلوا خلال 24 ساعة في غارات شنها التحالف الدولي بقيادة واشنطن على محافظة دير الزور في سورية.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن إن "التحالف استهدف قبل منتصف ليل الخميس بلدة السوسة ما أسفر عن مقتل 18 مدنيا بينهم سبعة أطفال، وكرر غاراته مجددا الجمعة على البلدة ذاتها موقعا 14 مدنيا".

وأسفرت غارات التحالف التي استهدفت، وفق عبد الرحمن، الحي ذاته في بلدة السوسة عن تسعة قتلى في صفوف التنظيم، فضلا عن خمسة آخرين مجهولي الهوية. ورجح مدير المرصد ارتفاع حصيلة القتلى لوجود عشرات الجرحى وآخرين تحت الأنقاض.

يشار في هذا السياق إلى أن التحالف الدولي يزعم باستمرار أنه يتخذ الإجراءات اللازمة للتقليل من المخاطر على حياة المدنيين.

وكان قد أقر التحالف بمقتل أكثر من 1100 مدني، على الأقل، في ضربات نفذها في سورية والعراق. لكن منظمات حقوقية ترجح أن يكون العدد أكبر من ذلك.

وقد أفاد المرصد السوري عن مقتل 3300 مدني في غارات التحالف في سورية وحدها.

إلى ذلك، جدير بالذكر أن عمليات التحالف الدولي قد تراجعت خلال الفترة الأخيرة في سورية، بعدما مني تنظيم "الدولة الإسلامية" بهزائم متلاحقة، ولم يعد يسيطر سوى على جيوب محدودة في وسط البادية السورية وشرقي دير الزور.