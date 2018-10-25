  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار سورية

سورية: مقتل 7 مدنيين في قصف للتحالف على مسجد بدير الزور

تاريخ النشر: 25/10/2018 - 11:35

سورية: مقتل 7 مدنيين في قصف للتحالف على مسجد بدير الزور
(أ ب)
عرب ٤٨

قتل 7 مدنيين، جراء قصف للتحالف الدولي على مسجد في محافظة دير الزور، شرقي سورية، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر محلية، اليوم الخميس.

وأكدت المصادر أن قصفا جويا استهدف مسجد الزوية في مدينة هجين الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي بريف دير الزور الشرقي، مساء الأربعاء.

وأشارت المصادر إلى تعرض المسجد لأضرار بالغة جراء القصف، إلى جانب مقتل 7 مدنيين.

وكان 30 مدنيا، بينهم طفلان، قتلوا في قصف لقوات التحالف، الخميس الماضي، على مسجد عمار بن ياسر في بلدة السوسة بريف دير الزور.

كما قتل 16 مدنيا في قصف مماثل على مسجد عثمان بن عفان في نفس البلدة الجمعة.

ومن جهة أخرى، تتواصل الاشتباكات بين تنظيمي وحدات حماية الشعب التركية، وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، في هجين، آخر معاقل داعش، في دير الزور.

ويسيطر "داعش"، في دير الزور، إلى جانب هجين، على بلدتي الشعفة والسوسة، وقريتي الموحسن وبوخاطر.

وفي 11 أيلول/ سبتمبر الماضي، أطلق تنظيم وحدات حماية الشعب الكردي، بدعم أميركي فرنسي، عملية لإخراج "داعش" من دير الزور.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#دير الزور
#داعش
#سورية

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المدعي السعودي: تسلمنا معلومات تشير إلى تعمد قتل خاشقجي
المدعي السعودي: تسلمنا معلومات تشير إلى تعمد قتل خاشقجي

2018-10-25

سهلى زودي أول رئيسة في تاريخ أثيوبيا
سهلى زودي أول رئيسة في تاريخ أثيوبيا

2018-10-25

مصر: فرض وثائق تأمين لتشجيع السياحة
مصر: فرض وثائق تأمين لتشجيع السياحة

2018-10-25

الأكثر قراءة

قلقيلية: صفعه عمه فمات

قلقيلية: صفعه عمه فمات

2018-10-24
بن سلمان يدافع عن نفسه:

بن سلمان يدافع عن نفسه: "حادث" قتل خاشقجي "بشع وغير مبرر"

2018-10-24
شرطة الاحتلال تعتدي على الرهبان بساحة القيامة

شرطة الاحتلال تعتدي على الرهبان بساحة القيامة

2018-10-24
#نبض_الشبكة: بن سلمان

#نبض_الشبكة: بن سلمان "يُمازح" الحريري.."لن نختطفك"

2018-10-24
البلاد تستقبل أول منخفض جوي لهذا الموسم: فيضانات وسيول وعواصف رعدية

البلاد تستقبل أول منخفض جوي لهذا الموسم: فيضانات وسيول وعواصف رعدية

2018-10-24