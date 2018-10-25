سورية: مقتل 7 مدنيين في قصف للتحالف على مسجد بدير الزور

قتل 7 مدنيين، جراء قصف للتحالف الدولي على مسجد في محافظة دير الزور، شرقي سورية، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر محلية، اليوم الخميس.

وأكدت المصادر أن قصفا جويا استهدف مسجد الزوية في مدينة هجين الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي بريف دير الزور الشرقي، مساء الأربعاء.

وأشارت المصادر إلى تعرض المسجد لأضرار بالغة جراء القصف، إلى جانب مقتل 7 مدنيين.

وكان 30 مدنيا، بينهم طفلان، قتلوا في قصف لقوات التحالف، الخميس الماضي، على مسجد عمار بن ياسر في بلدة السوسة بريف دير الزور.

كما قتل 16 مدنيا في قصف مماثل على مسجد عثمان بن عفان في نفس البلدة الجمعة.

ومن جهة أخرى، تتواصل الاشتباكات بين تنظيمي وحدات حماية الشعب التركية، وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، في هجين، آخر معاقل داعش، في دير الزور.

ويسيطر "داعش"، في دير الزور، إلى جانب هجين، على بلدتي الشعفة والسوسة، وقريتي الموحسن وبوخاطر.

وفي 11 أيلول/ سبتمبر الماضي، أطلق تنظيم وحدات حماية الشعب الكردي، بدعم أميركي فرنسي، عملية لإخراج "داعش" من دير الزور.