سورية: مقتلُ سبعة مدنيين في قصف على إدلب

في حصيلة هي الأعلى بعد الاتفاق الروسي - التركي، أكد المرصد السوريّ لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، مقتل سبعة مدنيين على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، جراء قصف مدفعي لقوات النظام على قرية في محافظة إدلب، شمال غرب سورية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، قوله إن "قصفا مدفعيا لقوات النظام استهدف قرية الرفة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، ما تسبب بمقتل سبعة مدنيين ضمنهم ثلاثة أطفال وثلاث نساء".

وشهدت الأطراف الغربية لمدينة حلب، تبادُلًا لإطلاق النار بين الفصائل وقوات النظام لليوم الثاني على التوالي، بحسب المرصد.

ومنذ إعلان الاتفاق، شهدت إدلب ومحيطها هدوءًا على الجبهات إلى حد كبير، باستثناء قصف متقطع من الطرفين. وينص الاتفاق الروسي - التركي على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب وبعض المناطق الواقعة في محيطها. وأُنجز سحب السلاح الثقيل منها في مرحلة أولى بينما كان يتوجّب على الفصائل إخلاؤها منتصف الشهر الحالي.

وفي سياقٍ مُتّصل، قال المندوب الدائم للنظام لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، خلال جلسة لمجلس الأمن، اليوم الجمعة، إن بلاده "لن تسمح بتحول إدلب إلى كهوف جديدة للإرهابيين"، مُعتبرًا أنه "من الطبيعي أن تكافح الدولة السورية الإرهاب في إدلب لتخليص أبنائها من الإرهاب وبسط سيادتها عليها".