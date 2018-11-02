قتلى في قصف للنظام في المنطقة العازلة في إدلب

عرب ٤٨/ أ ف ب

قتل ثمانية أشخاص بينهم مدنيون، اليوم الجمعة، في قصف مدفعي لقوات النظام استهدف إحدى البلدات الواقعة في المنطقة المنزوعة السلاح في محافظة إدلب في شمال غرب سورية، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتوصلت روسيا وتركيا في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي إلى اتفاق بإقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها، بعدما لوحت النظام دمشق على مدى أسابيع بشن عملية عسكرية واسعة، بدعم جوي روسي، ضد آخر معاقل الفصائل المعارضة وأخرى جهادية.

وبرغم الاتفاق، تشهد المنطقة بين الحين والآخر مناوشات وقصف متبادل بين قوات النظام والفصائل، وعلى رأسها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً).

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن، إن "قوات النظام تستهدف منذ صباح الجمعة المنطقة الممتدة بين بلدتي جرجناز والتمانعة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي والواقعة ضمن المنطقة العازلة".

وأسفر القصف حسبما قال، عن مقتل ثمانية أشخاص هم خمسة مدنيين من ضمنهم طفل فضلاً عن ثلاثة مجهولي الهوية في بلدة جرجناز التي تسيطر عليها الجبهة الوطنية للتحرير، وهي عبارة عن تحالف فصائل عدة أبرزها حركة أحرار الشام. وأسفر القصف أيضاً عن إصابة نحو عشرين شخصا آخرين بجروح.

وقتل الخميس، أربعة عناصر من قوات النظام في هجوم شنته هيئة تحرير الشام في ريف إدلب الشرقي، وفي 26 تشرين الأول/ أكتوبر، قتل سبعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال جراء قصف مدفعي لقوات النظام استهدف إحدى قرى ريف إدلب.