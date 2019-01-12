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مصادر: القصف الإسرائيلي لمطار دمشق دمر طائرة أسلحة إيرانية

تاريخ النشر: 12/01/2019 - 13:44

مصادر: القصف الإسرائيلي لمطار دمشق دمر طائرة أسلحة إيرانية
صورة توضيحية لقصف أميركي سابق لدمشق (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات

قالت مصادر سورية إن القصف الإسرائيلي لمحيط العاصمة دمشق، مساء أمس الجمعة، دمر طائرة شحن إيرانية، وتسبب بسقوط قتلى وجرحى، بينهم أفراد طاقم الطائرة وعسكريون سوريون.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر في المعارضة السورية قولها إن القصف الإسرائيلي استهدف طائرة شحن إيرانية محملة بالأسلحة فور هبوطها في مطار دمشق وبدء عملية تفريغ حمولتها.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 20 شخصا، هم طاقم الطائرة إضافة إلى عسكريين سوريين.

وتابعت المصادر أن الطائرة قد دمرت تماما، كما أدى القصف إلى إلحاق أضرار بعدد من المباني في مطار دمشق.

ولم يتأكد النبأ من مصدر رسمي أو مستقل.

وكانت مصادر إعلامية تابعة للمعارضة قد قالت إن القصف دمر ثلاث طائرات إيرانية في مطار دمشق.

في المقابل، قالت وكالة "سانا" السورية، مساء الجمعة، إن طائرات حربيّة إسرائيليّة استهدفت محيط دمشق، ما أسفر عن إصابة أحد مستودعات مطار العاصمة.

وقال مصدر عسكري في النظام السوري لـ"سانا" إنه "في تمام الساعة 23:15 قامت طائرات حربية إسرائيلية قادمة من اتجاه أصبع الجليل بإطلاق عدة صواريخ باتجاه محيط دمشق، وعلى الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها، واقتصرت نتائج العدوان حتى الآن على إصابة أحد المستودعات في مطار دمشق الدولي".

 


#سورية
#مطار دمشق الدولي
#إيران
#قصف إسرائيلي

من عرب 48

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