سورية: مقتل 10 مدنيين بتفجير سيارة مفخخة بمنطقة الباب

أودى هجوم إرهابي في سيّارة مفخّخة في منطقة الباب شماليّ سورية صباح اليوم، السّبت، بحياة عشرة مدنيّين، وفق ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول".

وبحسب "الأناضول" فإنّ هجومًا إرهابيًا بسيارة مفخخة وقع في محطة الحافلات بمركز مدينة الباب، الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، في منطقة عملية "درع الفرات".

كما تسبّب التفجير باحتراق عدد من السيارات، وأضرار كبيرة في المباني المحيطة. فيما لم تتضح بعدُ الجهة التي نفذت الهجوم.

وشنّت تركيا ومقاتلو معارضة سوريون متحالفون معها ثلاث هجمات منفصلة في شمال سوريا ضد فصائل كردية مسلحة في المنطقة وبسطوا سيطرتهم على منطقة عند الحدود التركيّة، بما في ذلك مدينة الباب.