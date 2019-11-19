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المرصد: إسرائيل استهدفت مواقع لحزب الله ومليشيات إيرانية بدمشق

تاريخ النشر: 19/11/2019 - 10:45

المرصد: إسرائيل استهدفت مواقع لحزب الله ومليشيات إيرانية بدمشق
دمار خلفته صواريخ إسرائيلية استهدفت منزل العجوري، الثلاثاء الماضي (أ.ب.)
عرب ٤٨

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن إسرائيل استهدفت مواقع في جنوب وغرب دمشق، فجر اليوم الثلاثاء، "ينشط فيها حزب الله اللبناني والمليشيات الإيرانية".

ووفقا للمرصد، فإن إسرائيل استهدفت هذه المواقع بحوالي خمسة صواريخ،، تصدت لها الدفاعات الجوية السورية، "حيث تمكنت من إسقاط بعضها فيما وصل بعضها الآخر إلى أهدافه، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية والمادية".

وأضاف المرصد أن "عملية الاستهداف هذه جرت على المواقع التي انطلقت منها الصواريخ الـ 4 من داخل الأراضي السورية على الجولان السوري المحتل"، والتي أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، عن اعتراضها بواسطة منظومة "القبة الحديدية".

وأشار محللون عسكريون إسرائيليون إلى أن إطلاق الصواريخ من الأراضي السورية، فجر اليوم، جاء ردا على عملية عسكرية إسرائيلية جرت يوم الخميس الماضي، دون توضيح طبيعتها.

لكن المرصد ربط إطلاق الصواريخ بمحاولة اغتيال نائب أمين عام حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، أكرم العجوري، والذي نجا من الاغتيال لكن قُتل نجله وأصيبت زوجته، باستهداف ضاحية المزة في دمشق، وذلك في موزاة اغتيال إسرائيل للقيادي العسكري في الحركة في قطاع غزة، بهاء أبو العطا، يوم الثلاثاء الماضي.

ولفت المحللان العسكريان، في القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية، روني دانييل، وفي موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، رون بن يشاي، إلى أن إطلاق الصواريخ الأربعة، فجر اليوم، تأتي في إطار السياسة الجديدة التي تتبعها إيران، منذ أشهر، وتقضي بالرد على أية عملية عسكرية إسرائيلية.


#سورية
#دمشق
#حزب الله
#ميليشيات إيرانية
#صواريخ إسرائيلية

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