تركيا: "تحييد" 21 عنصرا من قوات النظام السوري

قالت وزارة الدفاع التركية، فجر الجمعة، إن الجيش التركي قام بـ"تحييد" 21 عنصرًا من قوات النظام السوري، الليلة الماضية، عقب مقتل جندي من الجيش التركي في منطقة عملية "درع الربيع" بمحافظة إدلب، شمال غربي سوريا، أمس الخميس.

وقال البيان التركي إنه "عقب استشهاد جندي من قواتنا، تم بواسطة طائرة مسيرة بدون طيار مسلحة، تحييد 21 من عناصر قوات النظام السوري، وتدمير مدفعين، وراجمتين للصواريخ تابعة له".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل جنديين، أحدهما أمس والآخر أول من أمس، وإصابة 3 آخرين بجروح في منطقة عملية "درع الربيع" العسكرية.

وأضاف البيان أن قوات النظام السوري أطلقت نيرانها ضد القوات التركية قبيل اتفاق تركي - روسي حول إدلب.

وأعلن الرئيسان التركي، رجب طيب إردوغان، والروسي، فلاديمير بوتين، بعد قمة بالعاصمة الروسية موسكو، التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في إدلب السورية.

ومن أبرز بنود بيان مشترك صدر عن البلدين، إنشاء ممر آمن على عمق 6 كم شمالي الطريق الدولي "إم 4" و6 كم جنوبه، على أن يتم تحديد التفاصيل في غضون 7 أيام. وإطلاق دوريات تركية وروسية، في 15 آذار/مارس الجاري، على امتداد طريق "إم 4" بين منطقتي ترنبة وعين الحور، مع احتفاظ تركيا بحق الرد على هجمات النظام السوري.