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مقتل 6 مدنيين في قصف للنظام جنوبي سورية

تاريخ النشر: 19/03/2020 - 14:22

مقتل 6 مدنيين في قصف للنظام جنوبي سورية
(أ ب)
عرب ٤٨

قتل 6 مدنيين بينهم 3 أطفال خلال 24 ساعة الماضية في قصف للنظام على بلدة جلين بريف درعا الغربي جنوبي سورية، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عن مصادر محلية.

وأفادت مصادر محلية أن قوات النظام قصفت جلين التي يسيطر عليها اسميًا بعد اشتباكات جرت مع معارضين مسلحين في البلدة ممن احتفظوا بسلاحهم بعد اتفاق تهدئة سابق بين فصائل المعارضة وروسيا.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات بدأت بعد استهداف قوات النظام لسيارة ممثلين عن المعارضة في البلدة خرجوا للقاء ما يسمى لجنة المصالحة التابعة للنظام، وذلك احتجاجًا على انتهاك قوات الأخير للاتفاق ومحاولة السيطرة على البلدة عسكريا.

ولفتت إلى أن عضوين من اللجنة قتلا في استهداف السيارة فيما جرح ثالث، ما دفع عناصر المعارضة في البلدة لشن هجوم على قوات النظام في محيطها والسيطرة على حاجز المساكن في محيط جلين.

وذكرت المصادر أن الهجوم على قوات النظام أسفر عن مقتل 8 جنود، قامت بعدها تلك القوات بقصف البلدة بالمدفعية وقذائف الهاون ما أدى إلى سقوط 6 قتلى مدنيين بينهم 3 أطفال.

وبالرغم من توقف الاشتباكات منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الخميس إلا أن التوتر ما يزال يسود المنطقة، وفق المصادر ذاتها.

يشار إلى أن اتفاق التهدئة الذي عقدته روسيا مع فصائل المعارضة في درعا وريفها في تموز/ يوليو 2018، نص على سحب الأسلحة الثقيلة وإبقاء الأسلحة المتوسطة والخفيفة في يد فصائل المعارضة، ومنحت سيطرة اسمية فقط للنظام على معظم المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#النظام السوري
#مقتل مدنيين
#سورية

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